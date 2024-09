Live auf Schalke. Live auf ProSieben. Im Finale der European League of Football trifft Rhein Fire am Sonntag auf Vienna Vikings

ProSieben

Vor mehr als 35.000 Zuschauern kommt es am Sonntag live auf ProSieben und Joyn zum Höhepunkt des europäischen Footballs: das Finale der European League of Football (ELF). Ab 15 Uhr treffen in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen - dem Zuhause des FC Schalke 04 - der amtierende Meister Rhein Fire und der Meister von 2022, die Vienna Vikings, aufeinander. Wer krönt sich zum Champion 2024 der ELF?

Moderator und ran Chefreporter Christoph "Icke" Dommisch zum Finale: "Titelverteidiger Rhein Fire gegen die bislang unbesiegten Vienna Vikings ist ein würdiges Finale der ELF 2024. Die Playoffs haben dramatische Spiele auf höchstem europäischem Niveau geliefert und uns alle begeistert! Für Sonntag gibt es keinen Favoriten - das Ding wird hin und her gehen und erst in den letzten Minuten entschieden werden. Die Veltins-Arena wird eine Rekordkulisse sein, das sagt uns der Vorverkauf schon jetzt. Ich bin gespannt, ob die frenetischen Rhein Fire Fans so zahlreich erscheinen, dass es ein kleines Heimspiel für sie wird."

Das Finale der European League of Football live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App am Sonntag, 22. September 2024, 15:00 Uhr:

Vienna Vikings vs. Rhein Fire aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Reporterin Jennifer Becks, Kommentator Mattis Oberbach und den Experten Kasim Edebali (ehemaliger NFL-Spieler) und Andreas Nommensen (ehemaliger Head Coach der Hamburg Sea Devils)

