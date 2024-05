ProSieben

Wer wird Eishockey-Weltmeister am Super-Sport-Wochenende? Die Halbfinals Schweden - Tschechien sowie Kanada - Schweiz am Samstag und das Finale am Sonntag live auf ProSieben

24. Mai 2024. Auf Titeljagd. Wer wird Eishockey-Weltmeister 2024? "ran Eishockey live: WM" zeigt am Super-Sport-Wochenende auf ProSieben und auf Joyn die beiden Halbfinalpartien Schweden - Tschechien (ab 14 Uhr) und Kanada - Schweiz (ab 18:05 Uhr) am Samstag, 25. Mai 2024, live aus Prag. Und am Sonntag, 26. Mai 2024, steigen das das Spiel um Platz drei (15:20 Uhr) und das WM-Finale (20:20 Uhr) live auf ProSieben und auf Joyn.

Spitzenwerte für deutsches Viertelfinale

Knapp gescheitert. Die hart umkämpfte 1:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen die Schweiz am Donnerstag punktet auf ProSieben mit hervorragenden 13,2 Prozent Marktanteil im Schnitt in der ProSieben-Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 J.). Insgesamt fieberten 2,1 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) mit dem deutschen Team.

Mehr Sport am Super-Sport-Wochenende auf ProSieben

Die Eishockey-WM ist Teil des Super-Sport-Wochenendes auf ProSieben. Über 18 Stunden Live-Sport zeigt der Sender am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai. Mit den Eishockey-WM-Finalspielen live aus Prag. Mit dem 1. Spieltag der European League of Football (ELF). Und mit der DTM live aus der Lausitz.

Das ProSieben-Sport-Programm am Super-Sport-Wochenende:

Samstag, 25. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", live vom Lausitzring, Qualifying

14:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", Halbfinale, Tschechien - Schweden

16:45 Uhr "ran racing: DTM", live vom Lausitzring, Rennen

18:05 Uhr "ran Eishockey live: WM", Halbfinale, Kanada - Schweiz

Sonntag, 26. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", live vom Lausitzring, Rennen

15:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", Spiel um Platz 3

17:40 Uhr "ran Football: ELF", Stuttgart Surge vs. Munich Ravens

(komplettes Spiel ab 16:25 Uhr auf ProSieben MAXX)

19:55 Uhr "ran Eishockey live: WM", Finale

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream

