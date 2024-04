ProSieben

Wird Deutschland schon am Samstag, 8. Juni, Europameister?

Unterföhring (ots)

18. April 2024. Wird Deutschland schon am Samstag, 8. Juni, live auf ProSieben Europameister? Wenn es nach Sebastian Pufpaff geht: auf jeden Fall. Er will den Titel nach 14 Jahren endlich wieder ins eigene Land zurückbringen. Und zwar mit dem Auto. ProSieben zeigt am Samstag, 8. Juni, die "TV total Autoball EM 2024" aus dem PSD BANK DOME in Düsseldorf. Natürlich live.

Wer traut sich gegen den Halbfinalisten der letzten Weltmeisterschaft aufs Feld? Wer hat Chancen gegen Sebastian Pufpaffs ungebrochenen Siegeswillen? Kann Deutschland sich in der dritten "TV total Autoball EM" den zweiten Europameistertitel sichern?

Produziert wird die "TV total Autoball EM 2024" von Brainpool.

Die "TV total Autoball EM" am Samstag, 8. Juni, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

