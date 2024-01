ProSieben

Weltmeister Luke Humphries greift bei der "Promi-Darts-WM" am Samstag auf ProSieben und Joyn nach dem zweiten WM-Titel

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

4. Januar 2024. Weltmeister Luke Humphries spielt bei der "Promi-Darts-WM" 2024! Nach seinem Triumph gestern im Ally Pally will sich der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste am Samstag, 6. Januar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn bei der "Promi Darts-WM" 2024 den nächsten Pokal schnappen. Krönt "Cool Hand Luke" sein Jahr gleich zu Beginn mit dem doppelten WM-Titel? Oder geht der zweite WM-Titel des Jahres an einen deutschen Profi? Ricardo Pietreczko will sich gemeinsam mit Eko Fresh gegen die Profi-Promi-Duos Luke Humphries und Jürgen Milski, Michael van Gerwen und Knossi, Michael Smith und Andrea Kaiser, Peter Wright und Chris Tall und Gerwyn Price und Verona Pooth durchsetzen und den WM-Titel nach Deutschland holen. ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM" am Samstag, 6. Januar 2024, ab 20:15 Uhr, live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH. Die Paarungen der "Promi Darts WM" 2024 im Überblick Chris Tall und Peter "Snakebite" Wright Jens Knossalla und Michael "Mighty Mike" van Gerwen Verona Pooth und Gerwyn "The Iceman" Price Jürgen Milski und Luke "Cool Hand Luke" Humphries Eko Fresh und Ricardo "Pikachu" Pietreczko Andrea Kaiser und Michael "Bully Boy" Smith "Die Promi-Darts-WM 2024" am 6. Januar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: #PromiDarts

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell