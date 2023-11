ProSieben

Stimmung. Stimmen. Analysen. Mehr "The Masked Singer" in der "ProSieben Aftershow"

Unterföhring

Nach der Show ist "ProSieben Aftershow"! Sobald die Maske gefallen ist, geht das "The Masked Singer"-Rätsel in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselt versteckte Hinweise und das Rateteam spekuliert munter weiter. Die "ProSieben Aftershow" ab Samstag, 18. November 2023, immer direkt nach der Show live von der "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und auf Joyn. Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert moderieren im Wechsel.

Einmalig. Die zweite #MaskedSinger-Show läuft am Sonntag

"The Masked Singer" bleibt unberechenbar und überraschend. Die Stars unter den Masken singen und tanzen in der zweiten Ausgabe der Rätselshow ausnahmsweise und einmalig erst am Sonntag, 26. November 2023, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Warum?

Moderator Matthias Opdenhövel: "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten. Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen. Deshalb stiehlt 'The Masked Singer' ausnahmsweise Joko Winterscheidt die Show und feiert die zweite Live-Ausgabe nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag, 26. November."

ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer: "Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will. Deshalb lassen wir Deutschland in der zweiten Folge von 'The Masked Singer' ausnahmsweise erst am Sonntag rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste."

"The Masked Singer" - die neunte Staffel ab 18. November 2023, samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn // Show zwei am Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr, live

"ProSieben Aftershow" - ab Samstag, 18. November 2023, immer direkt im Anschluss an #MaskedSinger live auf ProSieben und auf Joyn (umgesetzt wird das Magazin von der "taff"-Redaktion)

