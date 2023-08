ProSieben

Auf ProSieben. Auf Joyn. Auf TikTok. "Beauty & The Nerd" begeistert auf allen Plattformen

Unterföhring (ots)

2. August 2023. Ein nerdig-schönes Sommermärchen: "Beauty & The Nerd" überzeugt auf allen Plattformen und übertrifft schon vor dem Finale am Donnerstag, 3. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben alle Erwartungen: Im TV macht die Reality-Show ProSieben regelmäßig zum Prime-Time-Sieger bei den jungen Zuschauer:innen. Die sozialen Netzwerke - allen voran TikTok - sind im #BeautyNerd-Fieber. Und auf Joyn gehört die Show zu den Top-Performern: Im Vergleich zu 2021 sehen deutlich mehr Fans Inhalte der Reality-Show auf der Streaming-Plattform.

"Beauty & The Nerd" auf Joyn Joyn freut sich über ein dickes Plus: Im Vergleich zur dritten Staffelerzielt Joyn mit "Beauty & The Nerd" 29 Prozent mehr bei den ganzen Folgen. Seit Staffelstart schlossen 8 Prozent mehr User:innen als in den Staffeln vorher ein Joyn PLUS+-Abo ab, um die Show zu sehen. "Beauty & The Nerd" in den sozialen Netzwerken Die sozialen Netzwerke sind im #BeautyNerd-Fieber. Allein auf TikTok wurden mit den Clips zur Show bislang mehr als 50 Millionen Views erzielt. "Beauty & The Nerd" ist somit das erfolgreichste Reality-Format der Sendergruppe. "Beauty & The Nerd" im TV Die jungen Zuschauer:innen lieben "Beauty & The Nerd": Auf ProSieben begeistert die Show immer donnerstags um 20:15 Uhr die 14- bis 49-Jährigen mit Spitzenwerten von 14,2 Prozent (Folge 3 am 13. Juli 2023). Im Schnitt übertreffen die Folgen 1 bis 5 der aktuellen Staffel die Marktanteile der ersten fünf Folgen 2021 um wunderbare +2,3 Prozentpunkte (12,8 % MA 2023 vs. 10,5 % MA 2021, Z. 14-49 J.). Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben. Wer selbst einmal als Beauty oder Nerd bei der Show dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter https://endemolshine.de/casting/beauty-and-the-nerd/ bewerben. Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/beautynerd Das Finale der vierten Staffel "Beauty & The Nerd" am Donnerstag, 3. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: #BeautyNerd Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.08.2023 (endgültig gewichtet)

