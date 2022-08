"Wer stiehlt mir die Show?" startet mit grandiosen 18,8 Prozent Marktanteil und gewinnt souverän die Prime Time am Dienstag

Unterföhring (ots) - Direkt auf der Zielgeraden der Weltmeisterschaft 2022: Die Formel E elektrifiziert am Wochenende London - genauer gesagt London direkt an der Themse. Zwei Rennen stehen auf dem Programm. ProSieben zeigt sie am Samstag und Sonntag ab jeweils 15:30 Uhr live. Das Besondere am Streckenverlauf: ...

mehr