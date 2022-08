ProSieben

She loves to entertain you: Daniel Rosemann beruft Natalie Zizler zur neuen ProSieben-Unterhaltungschefin

Unterföhring (ots)

She loves to entertain you. ProSieben-Chef Daniel Rosemann beruft Natalie Zizler zum 1. August zur neuen ProSieben-Unterhaltungschefin. Natalie Zizler arbeitet seit 1998 in unterschiedlichen Funktionen bei ProSieben. In dieser Zeit hat sie als Executive Producerin Shows wie "The Voice of Germany", "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" und "The Masked Singer" verantwortet - und gewann unter anderem den Deutschen Fernsehpreis.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Natalie Zizler steht für viele große ProSieben-Marken: Sie hat als Executive Producerin 'Germany's next Topmodel - by Heidi Klum' glänzen lassen. Sie hat 'The Voice of Germany' eine Bühne gegeben. Und sie hat 'The Masked Singer' zum größten TV-Rätsel Deutschlands gemacht. Natalie lebt ProSieben seit mehr als zwanzig Jahren und ist eine herausragende Fernsehmacherin mit Leidenschaft, Gespür und Liebe zum Detail. Ich bin glücklich, dass ich sie als Unterhaltungschefin gewinnen konnte, um mit ihr gemeinsam die Entertainment-Zukunft von ProSieben zu gestalten."

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "Ich bin bei ProSieben groß geworden und zu Hause. Jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen, ist eine tolle Herausforderung. Danke für das Vertrauen, Daniel. ProSieben steht für große Unterhaltung. Diese Tradition wollen wir fortsetzen - mit vertrauten Marken und mit neuen Show-Juwelen. Ich freue mich auf das intensive und kreative Miteinander mit dem besten Content-Team, das ich mir vorstellen kann."

Über Natalie Zizler:

Natalie Zizler begann ihre ProSieben-Karriere 1998 mit einem Praktikum in der "SAM"-Redaktion. Ab 2001 wirkte sie als Chefin vom Dienst bei der legendären Talkshow "Arabella", bevor sie ab 2004 als leitende ProSieben-Redakteurin, Programm-Managerin und schließlich Executive Producerin mit großen Unterhaltungs-Shows Akzente im deutschen TV-Markt setzte. Natalie Zizler verantwortete u.a. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (2011-2015) und "The Voice of Germany" (2016). Weltweit einzigartig: Seit dem Start 2019 verantwortet Zizler "The Masked Singer", das ProSieben als einziger Sender weltweit als großes Liveshow-Event inszeniert. Für die Rate-Show wurde Natalie Zizler 2020 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell