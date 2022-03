Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Lisa Backes zum 1. März 2022 in den Vorstand von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. berufen

Zum 1. März 2022 ist Elisabeth (Lisa) Backes in den Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) in Luxemburg berufen worden. Sie tritt dort gesellschaftsrechtlich die Nachfolge von Achim Welschoff an, der nach 16 Jahren bei der HAFS als Independent Director in die Selbstständigkeit wechselt. Künftig verantwortet Lisa Backes als Mitglied des Executive Boards Asset Servicing aus Luxemburg heraus gruppenweit die ManCo-, AIFM- und KVG-Funktionen sowie die Wertpapier-Fondsadministration. Neben Lisa Backes besteht der Vorstand der HAFS weiterhin aus Christoph Kraiker sowie Wendelin Schmitt.

"Mit Lisa Backes setzen wir im Asset Servicing von Hauck Aufhäuser Lampe konsequent weiter auf eine breite Marktexpertise. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der luxemburgischen und internationalen Fondsbranche sowie über fundierte Kenntnisse des regulatorischen Umfelds für Investmentfonds und Corporate Governance", sagt Holger Sepp, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. "Damit bringt sie ideale Voraussetzungen mit, um unser luxemburgisches Fondsgeschäft weiter zu stärken und zu internationalisieren."

Lisa Backes stößt von der Adepa Asset Management S.A., wo sie derzeit Teil der globalen Geschäftsführung ist und als Managing Director die Geschäftsprozesse in Luxemburg verantwortet, zu Hauck Aufhäuser Lampe. Ihre Karriere begann sie 1992 bei LBBW Luxemburg und war dort bis 2011, zuletzt als Head of Asset Management Unit, tätig. Bei YCAP Asset Management zählte sie zu den Gründungsmitgliedern und war von 2011 bis 2017 CEO des Unternehmens am Standort in Luxemburg.

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hauck Aufhäuser Lampe kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. Hauck Aufhäuser Lampe versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Das Geschäftsfeld Asset Servicing von Hauck Aufhäuser Lampe umfasst die Bereiche Financial Assets und Real Assets. Hier bietet das Bankhaus sämtliche Dienstleistungen rund um die Administration von Investmentprodukten für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, institutionelle Investoren, Asset Manager sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften mit den Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland an. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hauck Aufhäuser Lampe und bietet ganzheitliche Beratung, die Möglichkeit der Produktentwicklung sowie maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Bedürfnisse im Bereich der Fondsservices. Das Angebot umfasst eine hochwertige Produktpalette für Anbieter von Investmentprodukten wie UCITS-Fonds oder Spezialfonds. Bei den Alternativen Investmentfonds betreut HAFS offene und geschlossene Publikums- und Spezialfonds sämtlicher gängigen Asset Klassen sowie Verbriefungen - in Deutschland und Luxemburg.

