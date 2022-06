ProSieben

Zeigt Rúrik Gíslason am Samstag Robin Gosens wo Thors Hammer hängt? "Schlag den Star" auf ProSieben. Live

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

29. Juni 2022. Wer schwingt sein Spielbein erfolgreicher? Fußballstar Robin Gosens tritt am Samstag, um 20:15 Uhr bei "Schlag den Star" gegen den isländischen Fußballgott Rúrik Gíslason an. Gemeinsamkeiten? Gibt es durchaus. Neben Fußball und ihren Initialen verbindet die beiden Kontrahenten auch ihr Siegeswille: "Auf dem Rasen sind wir uns zwar nie begegnet, aber nun habe ich ein anderes Spielfeld gefunden, auf dem ich dir zeigen werde, was ein echter Volltreffer ist!", kündigt Rúrik an, der nicht nur durch Fußballtalent und Tanzgefühl, sondern auch durch seine Optik auf sich aufmerksam macht. Doch den Ball kickt Nationalspieler Gosens lässig zurück. "Gut aussehen alleine wird nicht reichen, um gegen mich zu gewinnen".

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung erhalten Robin Gosens und Rúrik Gíslason von George Ezra mit "Green Green Grass" und von Namika mit "Globus".

"Schlag den Star" am Samstag, 2. Juli, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell