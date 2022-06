Webgains

Webgains jetzt im Shopify App Store verfügbar

Advertiser im Webgains Affiliate-Netzwerk können ab sofort ihr Programm mit nur zwei Klicks in Shopify integrieren

München / Nürnberg (ots)

Das international führende Affiliate-Netzwerk Webgains, stellt sein neues Produkt vor: die Webgains App für Shopify. Über die neu entwickelte App erreichen Advertiser eine noch schnellere und passgenauere Integration ihrer Programme in ihren Shopify Shop.

Im Zuge dessen kooperiert Webgains mit Shopify, einer globalen E-Commerce-Plattform mit über 1,75 Millionen Händlern weltweit. Shopify bietet schnelle und nahtlose Lösungen für Unternehmen, die rasch an den Markt gehen und umgehend Umsätze generieren möchten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 hat Shopify ein rasantes Wachstum erzielen können, mit einem Marktanteil von 23 Prozent in den USA und einem Umsatz von über 4,6 Milliarden USD im Jahr 2021. So zählt Shopify heute zu den größten E-Commerce-Plattformen der Welt.

Mit der Einführung der App für Shopify investiert Webgains weiter in die Zukunft, um Onlinehändlern den Einstieg ins Affiliate Marketing zu vereinfachen. Durch die kontinuierliche Investition in Technologie, gepaart mit Branchenexpertise und Know-how, baut Webgains seine Positionierung als intelligentestes Affiliate Netzwerk weiter aus. Dabei verbindet Webgains die höchsten Qualitätsstandards im Hinblick auf Compliance, Prozesse und Technologien mit seinem Ethos der kontinuierlichen Weiterentwicklung aller beteiligten Stakeholder.

Händler, die Shopify nutzen und ihr Webgains Affiliate Marketing Programm einbinden möchten, profitieren über die App von einer schnelleren und vereinfachten Integration. Dadurch können ihre Affiliate-Programme viel schneller live geschaltet werden und garantieren eine schnellere Generierung von E-Commerce-Umsätzen. Gewährleistet wir dies durch ein zuverlässiges Tracking, das den aktuellen Datenschutzbestimmungen unterliegt.

Samuel Rodman, Chief Technological Officer von Webgains, sagt zur neuen App:

"Als Teil eines größeren E-Commerce-Ökosystems zu operieren, ist großartig. So können Advertiser ihre Programme jetzt ganz einfach in das globale Netzwerk von Webgains integrieren. Das Tracking ist dadurch weniger komplex und die Integration in Webgains verläuft schnell und mit minimalem Aufwand. Die Advertiser können sich so ganz auf den Verkauf ihrer Produkte konzentrieren und die zahlreichen Publisher auf unserer Plattform nutzen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Shopify, die den Onboarding-Prozess für Advertiser vereinfacht und optimiert. Die App ist die erste von vielen weiteren Lösungen zur vereinfachten Integration, die Webgains anbietet."

Zu den zentralen Funktionen und Vorteilen der Webgains Shopify App gehören:

Einfache Integration der Webgains Tracking-Funktionen in den Shopify Shop des Advertisers

Schnelle und intuitive Installation, da die Integration der bestehenden Affiliate Programme lediglich über die Programm-ID erfolgt

Erste von vielen zukünftigen Lösungen von Webgains für den E-Commerce-App Marktplatz, der den Start von Affiliate Programmen und die Integration in den Shop des Advertisers deutlich vereinfacht

Schnelles Onboarding

Die Webgains Shopify App kann ab sofort kostenlos von den Kunden des Affiliate-Netzwerks genutzt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website https://apps.shopify.com/webgains-affiliate-marketing

Original-Content von: Webgains, übermittelt durch news aktuell