rbb-exklusiv: Öl-Embargo: Roth fordert internationale Allianz für Energie und Klimaschutz

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), fordert eine internationale Allianz für Energie und Klimaschutz.

Hintergrund sind Pläne der Europäischen Union für ein Öl-Embargo gegen Russland. Roth sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Es wäre wenig sinnvoll, wenn das Öl, was nicht mehr in die EU fließt, in andere Staaten der Welt fließt. Und wenn dann die Öl-Preise noch steigen, droht Putin möglicherweise noch mehr einzunehmen."

Die EU müsse sich deshalb international vernetzen, betonte der SPD-Politiker: "[Wir] sollten jetzt ganz intensiv auf der internationalen Ebene Bündnisse schmieden - mit Partnern, die genauso wie wir auf Klimaschutz setzen; die auf erneuerbare Energie setzen. Da haben wir in Deutschland und der EU eine ganze Menge beizutragen. Damit wir irgendwann auch weltweit sagen können: das russische Öl, an dem Blut klebt, das ist für uns verzichtbar."

