ProSieben

"Mehr ProSieben von ProSieben auf ProSieben": Eigenproduktionen am Sonntag

Die "TV total Wok-WM" kommt aus Winterberg

Unterföhring (ots)

Mehr ist mehr. ProSieben-Chef Daniel Rosemann kündigt anlässlich der Screenforce Days 2022 zwei grundlegende Änderungen im ProSieben-Programm an: Am Sonntag zeigt ProSieben ab Oktober 2022 Eigenproduktionen. Und mit der "TV total Wok-WM" kommt am 12. November in Winterberg die Mutter aller "TV total"-Events auf ProSieben zurück.

"Der Sonntagabend wird der fünfte Abend der Woche sein, an dem wir nahezu ausschließlich Eigenproduktionen zeigen", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Wir gehen den Weg weiter, den wir vor vier Jahren erfolgreich eingeschlagen haben: Mehr ProSieben von ProSieben auf ProSieben. Kein anderer Sender hat in diesen Jahren mehr neue Programme zu großen Lieblings-Marken für die Zuschauer:innen gemacht."

Was erwartet die Zuschauer:innen am Sonntag? "Am Sonntagabend sind die Zuschauer:innen in einer besonderen Sehsituation. Die Arbeitswoche klopft an, aber man wünscht sich, dass das Wochenende noch nicht zu Ende geht. Wir wollen mit unseren neuen Sonntagabendprogrammen das Wochenendgefühl verlängern", sagt Daniel Rosemann. "Deswegen haben unsere ersten vier Sonntagssendungen alle ähnliche Bestandteile: Unsere Zuschauer:innen können in den neuen Formaten am Sonntagabend Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten. Und Abenteuer vom Sofa aus erleben. Man sieht entspannt, wie sich Promis einer besonderen Aufgabe stellen und taucht in spannende Länder, Kulturen und Welten ein. Große Bilder, spannende Geschichten, Aufgaben und Erlebnisse - einfach Wegträumen zum Wochenausklang."

Und darauf können sich die Zuschauer:innen am Sonntag freuen:

"Country Challenge": Welcher Promi überzeugt die Zuschauer:innen?

Aus dem TV-Studio in Deutschland hinaus in die ganze Welt - live am Sonntagabend: In "Country Challenge" (AT) entführt ProSieben die Zuschauer:innen sonntags rund um den Globus. In unterschiedlichen Ländern müssen sie herausfordernde Aufgaben lösen: Eine Aufgabe könnte es zum Beispiel sein, einen Chor aus 1.000 Menschen vor dem Opera House in Sydney Australiens bekanntestes Volkslied "Waltzing Matilda" singen zu lassen. Ein anderer muss zum Beispiel zehn Brautpaare finden, die in Südafrika einen Bungeesprung wagen. Für die Vorbereitung haben die Promis je nach Aufgabe natürlich eine zeitliche Frist. Bei der Auflösung sind die Zuschauer:innen live dabei: In jeder Folge gibt es vier Live-Schalten in vier Länder. Am Ende jeder Folge entscheiden die Zuschauer:innen, welcher Promi sie beim Lösen der Aufgabe am meisten überzeugt hat.

"Mission: Job Unknown": Wer wird als Geisterjäger erfolgreich?

Neues Land, unbekannter Job, bekannte Gesichter: Die "Mission: Job Unknown" schickt in sechs Folgen Prominente auf eine besondere Reise. In Zweierteams sollen sie neuen Jobs nachgehen. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf Sie sich einlassen. Was für eine Figur machen Sven Hannawald und Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko? Wie schlagen sich Lucy Diakovska und Nadja Benaissa als Geisterjäger in Irland? Wie talentiert sind Viviane Geppert und Thomas Hayo als Bodyguards in den USA? Machen Oliver Pocher und Laura Karasek auf einer Käse-Alm in Rumänien nur Käse? Und gibt es für Verona und San Diego Pooth in einer Chocolaterie in Venedig etwas zu naschen?

"Local Hero": Wer kann sich in Japan verewigen?

Wer wird "Local Hero"? Wer kann sich in Schottland oder Japan verewigen? Wer meistert in einem Crashkurs die spannendsten Traditionen und skurrilsten Bräuche? In der neuen Sendung "Local Hero" tauchen jeweils zwei prominente Gegner:innen in Kultur, Land und Leute rund um den Globus ein und treten in einem außergewöhnlichsten Landesduell gegeneinander an. Einheimische Experten geben den Promi-Reisenden den ultimativen Crashkurs über Gepflogenheiten ihres Landes und stellen ihnen traditionelle, verrückte, physische und psychische Challenges, die es nicht unbedingt in einem Reiseführer gibt. Wer meistert die Herausforderungen am besten? Wer stellt sich den Traditionen in Ländern wie Schottland, Mexiko oder Japan? Der Sieger gewinnt Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung im jeweiligen Land.

"World Most Dangerous Roads": Wer ist auf der Straße nach Nirgendwo?

Andere Länder, andere Straßen. In "World Most Dangerous Roads" (AT) setzen sich 16 Prominente für einen besonderen Abenteuer-Tripp hinters Steuer. Jeweils zu zweit versuchen sie, mit dem Auto die gefährlichste Route eines Landes zu meistern. Wer schafft es auf der Schlammpiste durch den Regenwald von Peru? Wen bringen die Schlaglöcher im Hochland von Bolivien an seine Grenzen? Wer überwindet seine Höhenangst auf einer Küstenstraße auf Madagaskar? Für wen wird die Reise ein Höhenflug? Wer ist auf der Straße nach Nirgendwo? Auf ihrer Reise lernen die Prominenten sowohl Land und Leute als auch ihre Reisepartner:innen von einer ungeahnten Seite kennen.

Mehr ProSieben-Produktionen und ein großes Comeback

Zu den neuen Programmen am Sonntag laufen dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags weiter Eigenproduktionen. Eine Auswahl: "Wer stiehlt mir die Show?" mit Gastgeber Joko Winterscheidt. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". "The Masked Singer" mit Matthias Opdenhövel. "Blamieren oder Kassieren" mit Elton. "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" mit Jeannine Michaelsen. "The Voice of Germany". "Jenke. Crime.". "Joko & Klaas gegen ProSieben". "TV total" mit Sebastian Pufpaff. "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf. "Schlag den Star" mit Elton.

Dazu gibt es ein Comeback der "TV total"-Events auf ProSieben. "In Winterberg rauschen am 12. November die Woks die Eisrinne runter", sagt Daniel Rosemann. Zudem soll 2023 der #FreeESC zurückkommen - "internationaler denn je."

Bleibt bei so viel Entertainment noch Platz für Factual-Programme? "Unsere Magazine 'taff' und 'Galileo' sind unsere verlässliche Lebensader am Vorabend", so Rosemann. "Und auch in der Prime Time haben Factual-Programme eine extrem hohe Bedeutung für ProSieben. ,Zervakis & Opdenhövel. Live.' läuft weiter mittwochs. Jenke von Wilmsdorff bereitet mehrere Experimente vor. Thilo Mischke wird im Herbst mit zwei Reportagen in der Prime Time laufen. Dazu gib es neue Folgen von 'Uncovered'. Und natürlich widmen wir uns im Herbst mit 'Green Seven' wieder geballt nachhaltigen Umwelt-Themen - natürlich in der Prime Time."

Fotos und weitere Infos auf der ProSieben-Presseseite.

Pressekontakt: Christoph Körfer Sendersprecher ProSieben phone: +49 (0) 89 95 07 - 1178 email: christoph.koerfer@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell