ProSieben

Der Monstronaut kehrt zurück. Thore Schölermann vertritt Matthias Opdenhövel zum Start von "The Masked Singer" am Samstag auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der Monstronaut kehrt zurück. Die erste Live-Show der ProSieben-Erfolgs-Show "The Masked Singer" am Samstag, 19. März, moderiert Thore Schölermann. Er vertritt das "The Masked Singer"-Urgestein Matthias Opdenhövel, der wegen seiner Corona-Erkrankung noch ein paar Tage zu Hause verbringen muss.

Matthias Opdenhövel: "Corona erweist sich hartnäckiger als gedacht. Deswegen sehe ich am Samstag zum ersten Mal 'The Masked Singer' im Fernsehen. Lieber Monstronaut, danke fürs einspringen. Aber bitte lass die Bude stehen, bis ich nächste Woche wiederkomme, Du kleine Abrissbirne!"

Thore Schölermann: "Ich liebe die Show und es ist mir eine Ehre, einzuspringen. Lieber Matthias, ich gebe mein Bestes, Dich einigermaßen standesgemäß zu vertreten. Gute Besserung!"

Die sechste Staffel "The Masked Singer", ab 19. März immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell