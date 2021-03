ARD Mediathek

Neue SWR Comedy in der ARD Mediathek: "Tahnee.7"

Baden-Baden (ots)

Acht Folgen ab 26.3.2021 jeweils 19 Uhr online abrufbar / Auftakt: "Tahnee.7: Demos, Dieter und Mallorca"

"Tahnee.7": Jeden Freitagabend blickt Tahnee in einem exklusiv für die ARD-Mediathek konzipierten neuen SWR Comedy-Format ganz persönlich, satirisch und pointiert auf die Themen zurück, die sie in den letzten sieben Tagen bewegt haben. Dabei taucht sie ab in ihre ganz spezielle Gedankenwelt - verpackt in Parodien und Stand-Ups, im Schulterschluss mit Sidekick André Herrmann, der Teil ihrer Gedanken ist. In jeder Folge schlüpft die Comedienne immer wieder in unterschiedlichste Rollen: von Moderatorin Ruth Moschner über den Rapper Capital Bra bis hin zu Vertreter*innen der aktuellen Polit-Elite. Die erste Folge ist heute, 26. März 2021, ab 19 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen.

Philipp Bitterling, SWR Abteilungsleiter Programmplanung

Phlipp Bitterling, Abteilungsleiter der SWR Programmplanung, freut sich: "Tahnee ist für den SWR ein absoluter Gewinn! Sie hat Haltung und Biss, Herz und ganz viel Humor. 'Tahnee.7' ist für mich der Auftakt unserer Zusammenarbeit. Es ist großartig, mit einer derart engagierten Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen."

Ein Blick in Tahnees Kopf: Corona-Demos, Dieter Bohlen, Mallorca und mehr

"Tahnee.7" führt direkt in Tahnees Kopf und mitten in die aktuellen Schlagzeilen. In der ersten Folge "Demos, Dieter und Mallorca" geht es unter anderem um die Corona-Demo in Kassel und Dieter Bohlens Abschied von RTL. Mit Sidekick André Herrmann diskutiert sie über Erdogan und Frauenrechte oder das "deutsche Grundrecht" auf einen Mallorca-Urlaub. In Parodien lässt sie dabei auch Bruce Darnell, Lisa Eckhart oder Ruth Moschner ihren Kopf aufmischen. Eine Produktion von Riverside Entertainment gemeinsam mit Tahnee im Auftrag des SWR.

Tahnee

Tahnee, Jahrgang 1992, Jurypreisträgerin des Prix Pantheon 2018 und des Bayerischen Kabarettpreis 2020, ist ein Chamäleon der deutschsprachigen Comedy: Von klassischem Stand-up, Sketch- und Radio-Comedy, über Parodien bekannter und unbekannter Persönlichkeiten bis hin zu vielfältigen Gesangs- und Rap-Einlagen beweist sie immer wieder ihr Können. Von 2016 bis 2018 moderierte Tahnee die Kultshow "Nightwash" (WDR) und ging mit ihrem Solo-Programmen "#geschicktzerfickt" auf Tour. Seit Herbst 2019 ist Tahnee mit ihrem zweiten Soloprogramm "Vulvarine" auf Tour.

