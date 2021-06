ProSieben

Mission erfüllt! Deutschland ist Europameister und begeistert über 9 Millionen Zuschauer auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Herausragender Fußball-Abend auf ProSieben: Die deutsche U21-Nationalmannschaft besiegt im EM-Finale Portugal mit 1:0 und wird Europameister. Die Live-Übertragung des Endspiels erzielt sensationelle 25,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Spitze 38,7 Prozent. Insgesamt schalten 9,30 Millionen Zuschauer beim Titel-Triumph der DFB-Auswahl ein. ProSieben stellt damit in beiden Zielgruppen neue Bestwerte auf und gewinnt die Prime Time am Sonntag (Z. 14-49 J.).

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.06.2021 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Michael Ulich

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296

email: michael.ulich@seven.one

Photo Production & Editing

Clarissa Schreiner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191

email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell