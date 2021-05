ProSieben

"The One" Rea Garvey gewinnt den zweiten #FreeESC für Irland

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 16. Mai 2021.Ein Abend für Europa. Ein Abend für die Musik. Ein Abend für Rea Garvey, den Sieger des zweiten "FREE EUROPEAN SONG CONTEST". Der Ire siegt am Samstagabend beim #FreeESC, dem freien, europäischen Songwettbewerb von Stefan Raab und ProSieben, für sein Heimatland Irland mit einer Special-Version seines Hits "The One". Er erhält für seine Performance überragende 116 Punkte von den Zuschauer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den #FreeESC-Sympathisant:innen in ganz Europa. Irland ist mit großem Abstand Sieger des zweiten "FREE EUROPEAN SONG CONTEST". Rea Garvey nach seinem Sieg: "Ich hab' gerade zu Amy (Amy Macdonald, Anm.d.Red.) gesagt: Ich gewinne nie was und heute hab' ich gewonnen. ICH! HAB'! GEWONNEN!" Die zweite Ausgabe des #FreeESC erreicht am Samstagabend auf ProSieben 6,87 Millionen Zuschauer. 11,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen und 13,7 Prozent der 14- bis 39-jährigen Zuschauer verfolgen die Show. Finaler Punktestand des zweiten "FREE EUROPEAN SONG CONTEST"

1. Irland (Rea Garvey - "The One") 116 Punkte 2. Niederlande (Danny Vera - "Roller Coaster") 94 Punkte 3. Belgien (Milow - "ASAP") 77 Punkte 4. Schottland (Amy Macdonald - "Statues") 77 Punkte 5. Deutschland (Udo Lindenberg - "Supergeiler Helge Schneider") 69 Punkte 6. Türkei (Elif - "Alles Helal") 68 Punkte 7. Österreich (Mathea - "Tut mir nicht leid") 67 Punkte 8. Frankreich (Hugel - "V.I.P.") 65 Punkte 9. England (Mighty Oaks - "Mexico") 60 Punkte 10. Spanien (Juan Daniél - "Corazón") 52 Punkte 11. Italien (Mandy Capristo - "13 Schritte") 41 Punkte 12. Schweiz (Seven - "Unser kleines Wunder") 40 Punkte 13. Polen (Fantasy - "Wild Boys") 34 Punkte 14. Slowenien (Ben Dolic - "Stuck In My Mind") 27 Punkte 15. Griechenland (Sotiria - "Herz") 23 Punkte 16. Kroatien (Jasmin Wagner - "Gold") 18 Punkte

