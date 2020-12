ProSieben

ProSieben 2020. Mehr Relevanz. Mehr Eigenproduktionen. Beste Prime Time seit vier Jahren.

Unterföhring, 28. Dezember 2020.

Unterföhring, 28. Dezember 2020. "Free European Song Contest" von Stefan Raab. "Das Duell um die Welt: Team Joko gegen Team Klaas". "ProSieben. Live. Deutschland fragt zu Corona" mit Olaf Scholz und Markus Söder. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Beste Prime Time (20:15 bis 23:00 Uhr) seit vier Jahren. "9 Tage Wach". "The Masked Singer" mit Faultier, Chamäleon und Wuschel. Mehr als 31 Millionen (Einunddreißig Millionen!) Abrufe im Netz für "Joko & Klaas LIVE: A Short Story of Moria". "Super Bowl LIVE". "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal" mit Thilo Mischke wird überall und in der "Washington Post" zitiert. "The Voice of Germany". "Check. Check". "Die Show mit dem Sortieren". "Joko & Klaas LIVE: Das ProSieben-RTL-Spezial". "Beauty & The Nerd". "Oscars 2020". "ProSieben Spezial: Von Armut bedroht." "taff". "Joko & Klaas LIVE: Männerwelten." mit Sophie Passmann, Stefanie Giesinger und Palina Rojinski. "FameMaker". "Marvel-Day". "Die! Herz! Schlag! Show!". "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer Umlauf. "Galileo". "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind. "Wer sieht denn sowas?!". "Jenke. Das Schönheitsexperiment". "red". "Uncovererd" mit Thilo Mischke. "Teddy gönnt dir!". "Green Seven 2020: Unser Wald brennt!". "Bohemian Rhapsody". "Joko & Klaas gegen ProSieben". "The Masked Singer" mit Skelett, Frosch und Biene. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Unser Weg 'Mehr ProSieben von ProSieben auf ProSieben' ist erfolgreich. ProSieben baut den Anteil an Eigenproduktionen in der Prime Time 2021 weiter aus."

ProSieben MAXX schließt das Jahr mit einem Marktanteil von guten 1,6 Prozent ab, ProSieben kommt auf schöne 9,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14 bis 49 Jahre). Die digitale Performance auf den eigenen ProSieben-Plattformen wächst stark, stieg im vierten Quartal um mehr als 20 Prozent.

2021 geht übrigens gut los: "Wer stiehlt mir die Show?" mit Moderator Joko Winterscheidt und seinen Gästen Thomas Gottschalk, Palina Rojinski und Elyas M'Barek startet am 5. Januar, "Pokerface - nicht lachen!" am 7. Januar.

