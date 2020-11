ProSieben

ProSieben macht den Samstag zum Duell-Tag. Live. Joko und Klaas schicken ihre Teams in neuen Folgen "Das Duell um die Welt" ins weltweite Kräftemessen

Von Griechenland über Italien, von Tschechien, Island, Norwegen, Schweiz und Polen bis nach Liechtenstein und Russland. Team Joko und Team Klaas duellieren sich in neuen Folgen um die Welt. Wer erkämpft sich mit seinem Team den einzig wahren Weltmeistertitel? ProSieben zeigt "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" ab 28. November 2020, um 20:15 Uhr. An zwei Samstagen in Folge. Live.

Wer findet für das Team seines Gegners die größten internationalen Herausforderungen? Wer beweist bei den Aufgaben Mut, Kraft und Willensstärke? Über Triumph oder Niederlage wird dann live im Studio zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf entschieden. Wer gewinnt die Länderpunkte und wird neuer Weltmeister? Durch den Wettbewerb des Wahnsinns führt Jeannine Michaelsen.

Wie wurde "Das Duell um die Welt" produziert? Alle Reisen fanden vor der Pandemie oder im Sommer 2020 statt. Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert.

Alle Shows der Seven.One Entertainment Group werden mit Eintritt der verschärften Infektions-Schutz-Regelungen ab 2. November 2020 bis auf Weiteres ohne Studio-Publikum produziert. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/pm/148123/4748784

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 28. November 2020 und Samstag, 5. Dezember 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

