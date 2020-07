ProSieben

Kuschelkurs statt Kasalla: Ruth Moschner schickt Thorsten Legat in den Plüschtier-Himmel

"Thorsten, Alter du bist kein Jäger, du bist ein Sammler!", ruft Sänger Ben Blümel seinem Team-Kollegen Thorsten "Kasalla" Legat in der vierten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" zu. Der ehemalige Fußball-Profi hebt am Montag, 3. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben ab und wird zum menschlichen Greifarm in einem überdimensional großen Spielautomaten. Während der adrenalinhungrige Sportler dann an einem Kran hängend versucht, sich so viele Kuscheltiere wie möglich zu schnappen, wird Team-Chefin Ruth Moschner zur Herrin über den Steuerknüppel: Mit verbundenen Augen muss sie dafür sorgen, ihren Kollegen und seine Kuscheltier-Sammlung sicher ins Ziel zu bugsieren. Mitspieler Ben Blümel weist ihr dabei den richtigen Weg.

Schafft es #TeamRuth mehr Kuscheltiere als das Konkurrenzteam mit Verona Pooth, Jochen Schropp und Ralf Moeller zu sammeln und gleichzeitig einen niedrigeren Puls zu behalten, entscheiden sie die verrückte Challenge für sich.

In der vierten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Ruth Moschner, Ben Blümel & Thorsten Legat vs. Verona Pooth, Jochen Schropp & Ralf Moeller

"Die! Herz! Schlag! Show!" - die vierte Ausgabe am Montag, 3. August 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #HerzSchlagShow

