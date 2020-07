ProSieben

Vanessa Mai und Sasha vs. Judith Rakers und Bülent Ceylan: Wer sieht am Dienstag auf ProSieben genauer hin?

Unterföhring (ots)

"Du musst nichts wissen, um an dieser Show teilzunehmen. Du musst nur genau hingucken." Moderatorin Ruth Moschner stellt Schlagerstar Vanessa Mai, Popsänger Sasha, Fernsehmoderatorin Judith Rakers und Comedian Bülent Ceylan am Dienstag bei "Wer sieht das denn?!" auf die Probe. In der neuen Show-Quiz-Show auf ProSieben müssen die Prominenten in Teams beweisen, dass ihren Blicken kein einziges Detail entgeht und sie sich nicht von spektakulären Showeinlagen blenden lassen. Denn im Anschluss müssen sie Fragen beantworten. Mit welcher Hand warf der Artist das Wurfmesser auf seine Show-Partnerin? Was trugen die beiden Schuhplattler beim traditionellen Tanz in ihrer Hosentasche? Vanessa Mai und Sasha gegen Judith Rakers und Bülent Ceylan: Wer behält alles im Blick und setzt sich mit Adleraugen gegen die Konkurrenz durch?

Press the Button: Über den red button auf ihrer Fernbedienung können auch die Zuschauer während der Show ihre Aufmerksamkeit mit Wimmelbildern testen.

"Wer sieht das denn?!" - die zweite Ausgabe am Dienstag, 28. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

