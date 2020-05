ProSieben

Starker Auftakt für den neuen Show-Dienstag: Joko & Klaas gewinnen die Prime Time und gegen ProSieben // #Balls überzeugt in der Late Prime

Unterföhring (ots)

Starker Start in die neue Staffel: "Joko & Klaas gegen ProSieben" legt mit sehr guten 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen souveränen Auftakt in der Prime Time am Dienstagabend hin. ProSieben gewinnt mit einem Tages-Marktanteil von 10,6 Prozent (14-49 J.) den Dienstag. Derbe gut ging es weiter: Auch die neue ProSieben-Show "Balls - für Geld mach ich alles" mit Moderator Christian Düren startet im Anschluss mit sehr schönen 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

Heute dürfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben tun und lassen, was sie wollen. Am Dienstagabend siegen sie gegen ihren Arbeitgeber, als Gewinn räumt ProSieben heute seine Prime Time frei: Die beiden Gewinner dürfen mit "Joko & Klaas LIVE" um 20:15 Uhr zur besten Fernsehzeit auf Sendung gehen. Der Serien-Mittwoch mit dem Start der neuen Staffel von "Grey's Anatomy" beginnt heute um 20:30 Uhr.

Den Inhalt von "Joko & Klaas LIVE" bestimmen die beiden völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten der 15-minütigen Sendung. "Joko & Klaas LIVE" wird nur ein einziges Mal und ausschließlich auf live ProSieben und auf Joyn zu sehen sein.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer dienstags, um 20:15 Uhr, "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

