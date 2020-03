ProSieben

Die Macht ist mit uns. ProSieben und The Walt Disney Company feiern die Premieren von "The Mandalorian" und "Star Wars: Die letzten Jedi" am Sonntag, 22. März 2020

Unterföhring (ots)

17. März 2020. ProSieben zückt das Lichtschwert: Am Sonntag, 22. März 2020, feiert der Sender gemeinsam mit allen Star Wars Fans die weit, weit entfernte Galaxis. Großartiges Prime-Time-Highlight für alle Anhänger der hellen und der dunklen Seite ist dabei die exklusive Premiere des ersten Teils der mit Spannung erwarteten Disney+ Serie "The Mandalorian" um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss zeigt der Sender die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" um 20:50 Uhr. Bereits um 17:50 Uhr wird in "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" erzählt, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen.

"The Mandalorian" (USA, 2019), Free-TV-Premiere der ersten Episode des Disney+ Originals von Jon Favreau ("Iron Man"): Nach dem Ende des Galaktischen Imperiums hat sich Gesetzlosigkeit ausgebreitet. Ein einsamer Krieger (Pedro Pascal) bahnt sich seinen Weg durch die rauen Grenzgebiete und verdient sich seinen Lebensunterhalt als Kopfgeldjäger. Doch der Auftrag seines neuesten Kunden (Werner Herzog) stellt ihn vor völlig neue Herausforderungen.

"Star Wars: Die letzten Jedi" (USA, 2017). Free-TV-Premiere: Während sich der republikanische Widerstand unter Leia (Carrie Fisher) schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey (Daisy Ridley) zunächst vergeblich, den resignierten Luke Skywalker (Mark Hamill) aus seinem Exil zu locken. Doch der von Gewissenbissen geplagte Luke stimmt nur zu, ihr drei Lektionen zur Kontrolle ihrer neuen Kräfte zu erteilen. Noch mehr macht Rey jedoch zu schaffen, dass sie über die Weiten des Raumes hinweg eine unmittelbare Verbindung zu ihrem Erzfeind Kylo Ren (Adam Driver) aufgebaut hat ...

