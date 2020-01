ProSieben

"Mr. Unschlagbar" Robin will Maurermeister Ivi abzocken - bei "Schlag den Besten" ab 28. Januar auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Wer in dieser Show antritt, der kann fast alles: Er muss schlau sein, muss Geschick beweisen, sollte sportlich sein - und dann hat er die Chance auf 50.000 Euro", verkündet Moderator Elton zu Beginn der neuen Staffel von "Schlag den Besten". Ein Kandidat hat bereits viermal triumphiert: "Mr. Unschlagbar", Robin (25) aus Potsdam, will nun zum fünften Mal abräumen und seinen Gewinn auf eine Viertelmillion Euro steigern - am Dienstag, 28. Januar, um 20:15 Uhr auf ProSieben. In einer neuen Ausgabe der Spielshow trifft der Allrounder auf Kraftpaket Ivi aus dem Westerwald. Kann der 32-jährige Maurermeister die Siegesserie von Robin beenden?

"Schlag den Besten" Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken pro Ausgabe 50.000 Euro. Und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.

"Schlag den Besten", neue Folgen ab 28. Januar immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 89 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Jan Islinger Tel. +49 89 9507-1175 Jan.Islinger@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell