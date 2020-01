ProSieben

Klare Kante! Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin kämpft bei "Schlag den Star" gegen Fußball-Legende Mario Basler - am 1. Februar live auf ProSieben

Diese Männer teilen gerne aus und lassen dabei nichts anbrennen: Wenn Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin am 1. Februar bei "Schlag den Star" gegen Fußball-Legende Mario Basler kämpft, ist klare Kante Programm - live auf ProSieben. In bis zu 15 Runden treten die beiden wettkampflustigen Lautsprecher im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Acts sind Johannes Oerding und Robin Schulz mit dabei. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

"Schlag den Star", am Samstag, 1. Februar 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

