ProSieben

Ganz schön digital! JOYN, IGTV, GNTM.de und TikTok: #GNTM strahlt auf allen Plattformen

Unterföhring (ots)

Mareike, 24 Jahre aus Berlin stellt fest: "Ich habe in meinem Leben schon 24.000 Euro für meine Tattoos ausgegeben". Maureen, 20 Jahre, aus Wien ist sich sicher: "Ich werde zeigen, dass mehr in mir steckt, als nur die Freundin eines Fußballers". Und Julia, 20 Jahre aus Schweinfurt erzählt: "Rosa, braun, blond... Ich liebe es, die Haarfarbe zu wechseln. Zuhause habe ich sieben unterschiedliche Perücken." Neue Kandidatinnen, neue Charaktere, neue Geschichten. Noch bevor #GNTM am Donnerstag, 30. Januar auf ProSieben startet, stellen sich 28 Model-Anwärterinnen ab heute (16.01.) in ausführlichen Video-Steckbriefen und mit einem exklusiven Fotoshooting den Fans der Show auf GNTM.de vor. Darüber hinaus inszeniert ProSieben #GNTM so digital wie nie zuvor. Wir müssen reden! #GNTM The Talk Jede Woche lädt Melissa Khalaj aktuelle Models zum #GNTM The Talk ein und spricht mit ihnen über die Sendung und darüber, was im TV nicht gezeigt wurde. Die erste Folge von #GNTM The Talk läuft am 30. Januar im Anschluss an #GNTM. Neben einer Kandidatin aus der aktuellen Staffel wird auch die ehemalige Kandidatin Theresia Fischer zu Gast bei Melissa Khalaj sein. Klaudia mit K kommentiert Exklusiv auf Instagram kehrt Klaudia Giez jeden Freitag zurück und kommentiert wöchentlich die Sendungen auf IGTV. Nur auf JOYN - #GNTM to go Live sehen, später sehen, noch mal sehen. Im Bus, auf der Parkbank oder bequem von zu Hause. Auf JOYN verpassen die Zuschauer keine Folge ihrer Lieblings-Show. #GNTM neu auf TikTok Zum ersten Mal wird ProSieben TikTok für #GNTM nutzen und das Format auf dieser Plattform verlängern. Mit extra für TikTok produzierten Inhalten soll vor allem die junge #GNTM-Fanbase erreicht werden. Darüber hinaus werden aktuelle TikTok-Challenges aufgegriffen. Dürfen wir vorstellen? Das sind die #GNTM-Kandidatinnen 2020 Wer wird "Germany's next Topmodel" 2020? Ab heute stellen sich die #GNTM-Kandidatinnen auf der neuen GNTM.de mit ihren sehr persönlichen Videos vor. Die #GNTM-Online-Seite wurde komplett gerelauncht und glänzt nun in einem neuen Look. Fans der Show können zusätzlich online durch das Look-Book der Mädchen blättern und per Abstimmungs-Tool schon jetzt für ihre Favoritin abstimmen. Wer liegt bei den Fans vorne? Folgt mir auf Instagram! Models ohne Instagram-Account? Undenkbar! Jede Kandidatin bekommt ihren eigenen, offiziellen #GNTM-Instagram-Account, der zum Start der Sendung am 30. Januar freigeschaltet wird. Auf den Kanälen werden die Kandidatinnen ihre Fans mit persönlichen Fotos und Nachrichten auf dem Laufenden halten. Wer hat die meisten Follower? Schnipp, schnapp, Haar ab Keine Frage, die Umstyling-Folge steht bei den Zuschauern in jedem Jahr hoch im Kurs. #GNTM-Fans können schon in der Woche vor dem großen Umstyling den Kandidatinnen neue Frisuren und Looks verpassen. Ansehen kann man sich sein Werk dann anschließend im Bewegtbild mit 3D-Effekt. Exklusive Inhalte nur auf GNTM.de Hier verpasst man nichts! Zum Start der neuen Staffel gibt es jede Woche online erste Einblicke in die nächste Folge und exklusive Backstage-Geschichten: Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Welche Tipps bekommen die Nachwuchs-Models von den Gast-Juroren? Was wurde nicht im TV gezeigt? Folgt uns hinter die Kulissen vom #GNTM-Set. Push the button! Weitere Facts zu den #GNTM-Kandidatinnen noch während der Sendung? Kein Problem! Über den red button auf ihrer Fernbedienung können die Zuschauer noch während der Sendung zusätzliche Informationen zu den Juroren und Kandidatinnen abrufen - ganz einfach im red button Portal von ProSieben. Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 15. Staffel ab 30. Januar 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf JOYN und die Wiederholung immer freitags, 20:15 Uhr auf sixx Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Antonia Kreitner Tel. +49 89 9507-1192/1172 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susanne Karl-Metzger Tel. +49 [89] 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

