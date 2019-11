ProSieben

Spezial-Programmierung für einen Event-Film: ProSieben startet den Mystery-Thriller "Schattenmoor" ab 1. Dezember

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

28. November 2019. Willkommen im Schattenmoor! Am 11. Dezember 2019 zeigt ProSieben den Mystery-Thriller "Schattenmoor" erstmals im Free-TV. Doch bereits am Sonntag, 1. Dezember, beginnt die einzigartige Sonderprogrammierung zum Film: ProSieben präsentiert die ersten 17 Minuten von "Schattenmoor" als Preview um 23:00 Uhr. Darin befindet sich die junge Emma (Caroline Hartig) in einem lebensgefährlichen Katz-und-Maus-Spiel, das sie fast um den Verstand bringt ... Zeitgleich wird "Schattenmoor" zum Online-Event: Ab 1. Dezember stehen die Preview sowie ein zweiter Teil des Spielfilms auf www.schattenmoor.de zur Verfügung. Bis 7. Dezember folgt täglich um 00:01 Uhr ein weiterer Teil. Acht Teile. Keine Auflösung. Bis zum 11. Dezember. An diesem Tag zeigt ProSieben den kompletten Film inklusive Finale um 20:15 Uhr. Der "Blockbuster made by ProSieben" ist der erste eigenproduzierte Spielfilm des Senders seit sieben Jahren. Inhalt (1/9): Willkommen im Schattenmoor Emma Müller (Caroline Hartig) ist die Neue am Internat Schattenmoor. Dort verschwanden drei Wochen zuvor zwei Schüler. Doch warum wird Emma deswegen angefeindet? Eine mit Blut geschmierte 5 auf ihrem Badezimmer-Spiegel ist der Auftakt zu einem tödlichen Countdown ...

ProSieben zeigt die Preview von "Schattenmoor", am 1. Dezember 2019, um 23:00 Uhr. Der komplette Film läuft am 11. Dezember 2019, um 20:15 Uhr.

Kontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina / Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186 / -7281 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fiction

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell