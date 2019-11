ProSieben

ProSieben macht den "The Big Bang Theory"-Finaltag zum nerdigsten Tag des Jahres!

20. November 2019. Am 25. November 2019 sagen die Kultfiguren aus "The Big Bang Theory" ab 20:15 Uhr mit dem Serienfinale "Bye-zinga!". Doch zuvor werden Sheldon (Jim Parsons) & Co. auf ProSieben noch einmal mit 24 Highlight-Episoden der ersten zwölf Staffeln gebührend gefeiert. Aber es gibt keine Stille nach dem letzten Knall: Am 2. Dezember gewähren die Stars der Serie, Kaley Cuoco und Johnny Galecki, in "Bye Bye Big Bang Theory - Das Special" einen spannenden und emotionalen Blick hinter die Kulissen der Kultserie.

Alle 26 "The Big Bang Theory"-Folgen am Mad Monday, 25. November 2019, auf ProSieben im Überblick:

07:15 Uhr - Staffel 01, Episode 15: "Sheldon 2.0" 07:45 Uhr - Staffel 01, Episode 16: "Die Erdnuss-Reaktion" 08:10 Uhr - Staffel 02, Episode 08: "Stein, Schere, Spock" 08:35 Uhr - Staffel 02, Episode 17: "Das Placebo-Bier" 09:05 Uhr - Staffel 03, Episode 15: "Freiflug nach Genf" 09:30 Uhr - Staffel 03, Episode 23: "Nie mehr dumme Typen" 10:00 Uhr - Staffel 04, Episode 10: "Die animalische Amy" 10:25 Uhr - Staffel 04, Episode 18: "Herz Zwei" 10:50 Uhr - Staffel 05, Episode 04: "Such dir eine Inderin!" 11:15 Uhr - Staffel 05, Episode 24: "Fruchtzwerg fliegt ins All" 11:40 Uhr - Staffel 06, Episode 15: "Spoileralarm!" 12:10 Uhr - Staffel 06, Episode 18: "Prinzessinnen der Wissenschaft" 12:35 Uhr - Staffel 07, Episode 17: "Wenn Männer Händchen halten..." 13:00 Uhr - Staffel 07, Episode 19: "Reife Leistung, Playboy!" 13:25 Uhr - Staffel 08, Episode 14: "Sheldon und der Troll" 13:50 Uhr - Staffel 08, Episode 16: "Die Intimitäts-Beschleunigung" 14:15 Uhr - Staffel 09, Episode 06: "Die Helium-Krise" 14:40 Uhr - Staffel 09, Episode 08: "Spione wie wir" 15:10 Uhr - Staffel 10, Episode 19: "Die Beschimpfungs-Theorie" 15:35 Uhr - Staffel 10, Episode 22: "Der Stelzen-Traum" 16:05 Uhr - Staffel 11, Episode 19: "Das Machtwechsel-Modell" 16:30 Uhr - Staffel 11, Episode 23: "Die Reifendoktor-Reise" 18:10 Uhr - Staffel 12, Episode 12: "Der Fortpflanzungs-Vorschlag" 18.40 Uhr - Staffel 12. Episode 19: "Das Roller-Revival" 20:15 Uhr - Staffel 12, Episode 23: "Die Keine-Konstante-Katastrophe " 20:45 Uhr - Staffel 12, Episode 24: "Das Stockholm-Syndrom" (Serienfinale)

