Nach der Show aus der Hauptstadt kommt jetzt der Podcast aus der Hauptstadt: Klaas Heufer-Umlauf startet "Baywatch Berlin"

Im neuen Podcast "Baywatch Berlin" trifft sich Klaas Heufer-Umlauf ab Freitag, 22. November wöchentlich mit den anderen beiden. Die anderen beiden sind Jakob Lundt, "Late Night Berlin"-Bandleader und Thomas Schmitt, Geschäftsführer der Produktionsfirma Florida Entertainment.

Die Macher über ihren Podcast: "Na, darauf hat die Welt gewartet. Ein Podcast in dem drei Medienheinis mit brüchigen Fistelstimmen und solidem Realschulbackround unsere komplizierte Welt verstehen wollen, und ihre Erkenntnisse ungefiltert an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Komplett egal dabei: der Name. 'Baywatch Berlin' wird hauptsächlich darin bestehen, dass Klaas Heufer-Umlauf wirr vor sich hin brabbelt, wobei er gelegentlich von seinen Kollegen und Freunden Jakob ('Late Night Berlin'-Bandleader) und Thomas (Der, der beim 'Duell um die Welt' immer von der Seite reinmeckert) unterbrochen wird. Also, liebe Bigstyler und Highperformer: Lower your Expectations und stellt eine Flasche Tilidin kalt. Hier kommen drei Sabbeltaschen die in der Blütezeit der Podcast-Kultur leider noch mit anderen Dingen beschäftigt waren, nun aber pünktlich sieben Jahre zu spät digitale Torschlusspanik kriegen. Jetzt muss auf einmal alles ganz schnell gehen und mit einer gehörigen Portion Hektik wird ein löchrig zusammengeknalltes Podcast-Konzept in die Welt geschossen. Warum wirkt Schmitt schon in Folge eins wie original hirntot? Was wollte Jakob eigentlich in Magdeburg und wie viel Geld hat Stefan Raab? Ein Teil dieser Fragen beantworten euch die drei unterspannten Knallerbsen schon bald in Folge 1 von 'Baywatch Berlin'."

Produziert wird "Baywatch Berlin" von der Studio Bummens GmbH in Kooperation mit "Late Night Berlin" und im Auftrag der AdFactory - dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1.

"Baywatch Berlin" - ab Freitag, 22. November auf latenightberlin.de, bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt

