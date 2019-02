ProSieben

"The First Avenger: Civil War" am 3. März 2019 auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Iron Man (Robert Downey Jr., re.) und Captain America (Chris Evans, li.) rüsten auf! Die Intrige eines rachsüchtigen Terroristen (Daniel Brühl) spaltet die Avengers, wodurch die Konflikte unter den Superhelden eskalieren. Chadwick Boseman und Tom Holland verstärken die Avengers in diesem Marvel-Film erstmals als Black Panther und Spider-Man ... ProSieben zeigt "The First Avenger: Civil War" am 3. März 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben zum ersten Mal im Free-TV.

© 2014 MVLFFLLC. TM & © 2014 Marvel. All Rights Reserved./Zade Rosenthal

Dieses Bild darf bis 3. März 2019 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.

Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.

Bei Fragen:

089/9507-7299

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell