Die zweite Staffel "Young Sheldon" ab Montag auf ProSieben

Im Bild: Um die Reparatur des Kühlschranks zu bezahlen, muss Sheldon (Iain Armitage) Zeitungen austragen und geht dabei wie immer auf Nummer sicher. Mit Sicherheit genial: Young Sheldon geht am Montag, 7. Januar 2019, um 20:45 Uhr in die zweite Staffel auf ProSieben. Die erfolgreichste neue US-Serie des... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Um die Reparatur des Kühlschranks zu bezahlen, muss Sheldon (Iain Armitage) Zeitungen austragen - und geht dabei wie immer auf Nummer sicher.

Mit Sicherheit genial: "Young Sheldon" geht am Montag, 7. Januar 2019, um 20:45 Uhr in die zweite Staffel auf ProSieben. Die erfolgreichste neue US-Serie des letzten Jahres erreichte im Schnitt in der ersten Staffel 16,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Auftaktfolge baut Sheldon (Iain Armitage) den Kühlschrank auseinander, weil ihn das Summen stört. Als er ihn nicht wieder zusammensetzen kann, muss der Mini-Nerd für die Reparatur aufkommen.

