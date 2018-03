"Late Night Berlin": Heike Makatsch und Jessica Schwarz am Montag zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin Person: Klaas Heufer-Umlauf Copyright: ProSieben/Claudius Pflug Dieses Bild darf einmalig honorarfrei für redaktionelle Zwecke bis Ende 2018 verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSieben Television GmbH moeglich.... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Late Night am Montagabend: In der zweiten Folge der neuen ProSieben-Show "Late Night Berlin" (Montag, 23:00 Uhr) begrüßt Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf Heike Makatsch und Jessica Schwarz in seinem Studio zum Talk. Auf der Showbühne performt die deutsche Indie-Rockband Tocotronic. Außerdem in "Late Night Berlin": Klaas Heufer-Umlauf entdeckt, welche verborgenen Talente in digitalen Sprachassistenten schlummern.

"Late Night Berlin" - immer montags, um 23:00 Uhr, auf ProSieben

Hashtag zur Show: #LateNightBerlin

