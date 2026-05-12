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Berliner Bahn-Netz im Wohnungskauf-Preis-Check: Über 7.000 Euro pro Quadratmeter an teuersten Haltestellen; großes Sparpotenzial außerhalb der Ringbahn

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Nürnberg (ots)

Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von Eigentumswohnungen im Berliner S- und U-Bahn-Netz zeigt:

Spitzenpreise in Mitte: Rund um die U-Bahn-Station Museumsinsel (7.812 Euro pro Quadratmeter) kosten Wohnungen am meisten

Teuerste Linie: U1 zwischen Warschauer Straße und Uhlandstraße mit Haltestellen-Durchschnittspreis von 5.865 Euro

Ringbahn-Effekt: Direkt außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings fallen die Quadratmeterpreise um bis zu 1.700 Euro

Günstigste Haltstellen: Kaulsdorf-Nord (2.558 Euro) im Berliner Osten und Bernau (2.799 Euro) im nördlichen Speckgürtel

Hohe Immobilienpreise und gestiegene Zinsen machen den Kauf einer Wohnung in Berlin für Normalverdiener zunehmend schwierig. Eine immowelt Analyse der durchschnittlichen Quadratmeterpreise von Eigentumswohnungen rund um die Berliner S- und U-Bahn-Haltestellen zeigt jedoch: Außerhalb des S-Bahn-Rings sowie im Umland der Hauptstadt finden Käufer nach wie vor günstigere Eigentumswohnungen mit guter Anbindung an den Nahverkehr. Rund um die preiswertesten Haltestellen kostet der Quadratmeter sogar weniger als 3.000 Euro. Am teuersten sind Eigentumswohnungen dagegen an Stationen in Berlin Mitte, wo Käufer in der Spitze mehr als 7.000 Euro pro Quadratmeter zahlen. Für die Analyse wurden die Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) im 500-Meter-Umkreis aller S- und U-Bahn-Haltestellen der Berliner Verkehrsbetriebe untersucht. Eine interaktive Karte mit den Wohnungspreisen an den Berliner Stationen steht hier zur Verfügung.

Spitzenpreise in Mitte; U1 ist teuerste Linie

Insgesamt befinden sich 8 der 10 teuersten Haltestellen im Ortsteil Mitte. Das hochpreisigste Pflaster für Wohnungskäufer im Berliner Bahnnetz ist die Station Museumsinsel. Rund um die U5-Haltestelle kosten Eigentumswohnungen im Schnitt 7.812 Euro pro Quadratmeter. Dahinter folgen mit Hausvogteiplatz (7.530 Euro) und Unter den Linden (7.426 Euro) weitere U-Bahn-Stopps im Zentrum der Hauptstadt. Doch die 7.000-Euro-Marke wird auch außerhalb von Mitte überschritten: An der Haltestelle Freie Universität (7.118 Euro) in Dahlem sowie an der Charlottenburger Station Uhlandstraße (7.103 Euro).

Die teuerste Linie Berlins ist die U1 mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.865 Euro an ihren 13 Stationen. Für das hohe Preisniveau sorgt der Verlauf der U1 durch die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf entlang zentral gelegener und folglich hochpreisiger Haltestellen wie Kurfürstendamm (6.393 Euro) oder Anhalter Bahnhof (6.096 Euro).

Ringbahn als Preislinie

Während die meisten Haltestellen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings die 5.000-Euro-Marke überschreiten, fallen die Quadratmeterpreise außerhalb der Ringbahn zum Teil deutlich geringer aus. Ein Beispiel findet sich entlang der Linie U2: An der Haltestelle Eberswalder Straße innerhalb des S-Bahn-Rings liegt der Angebotpreis für eine Bestandswohnung bei durchschnittlich 6.258 Euro. Nur zwei Stationen weiter nördlich, an der Vinetastraße, fällt das Preisniveau auf 4.568 Euro. Nach dem Verlassen des S-Bahn-Rings werden die Wohnungspreise also um rund ein Viertel (-1.690 Euro) günstiger. Die Eberswalder Straße liegt dabei im Szeneviertel Prenzlauer Berg, während die Vinetastraße bereits zum Ortsteil Pankow zählt.

Dasselbe Phänomen zeigt sich auch bei der S2 in südlicher Richtung: Rund um die Yorckstraße in Schöneberg wird der Quadratmeter für 5.688 Euro angeboten. Am Südkreuz fällt der Preis bereits auf 5.106 Euro, und nur eine Station außerhalb des Rings, am Priesterweg, sinkt der Preis - obwohl ebenfalls noch in Schöneberg gelegen - massiv auf 4.168 Euro.

Sparpotenzial im Berliner Osten und Umland

Am günstigsten sind Wohnungen am östlichen Stadtrand Berlins. Die Haltestelle Kaulsdorf-Nord im Ortsteil Hellersdorf weist mit 2.558 Euro den niedrigsten Quadratmeterpreis aller Stationen auf. Mit der U5 benötigt man von hier aus dennoch nur rund eine halbe Stunde bis zum Brandenburger Tor. Weniger als 3.000 Euro kostet der Quadratmeter auch rund um die Ostberliner Haltestellen Cottbusser Platz (2.813 Euro) und Wartenberg (2.900 Euro).

Erhebliches Sparpotenzial bietet zudem das angebundene Brandenburger Umland. Rund um den Bahnhof Bernau, die Endhaltestelle der S2 im Norden, zahlen Wohnungskäufer im Schnitt 2.799 Euro pro Quadratmeter. Ähnlich günstig ist es am südlichen Ende der S2: Am Bahnhof Mahlow in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow kosten Bestandswohnungen im Schnitt 2.956 Euro. Von beiden Haltestellen aus erreichen Pendler das Berliner Stadtzentrum mit der S-Bahn in etwa 30 Minuten.

Eine Karte mit den Wohnungspreisen an ausgewählten Stationen steht hier zum Download bereit.

Ausführliche Tabellen mit Preisen zu allen S- und U-Bahn-Stationen in Berlin stehen hier zum Download bereit.

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in Berlin und Brandenburg, die im Umkreis von 500 Metern von U- oder S-Bahn-Stationen liegen. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Preise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.04.2026 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.

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