igefa feiert 50. Geburtstag / 2025 begeht die igefa SE & Co. KG zusammen mit ihren Partnerunternehmen das runde Firmenjubiläum

Vor 50 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der igefa mit einer klaren Mission: Unternehmen zuverlässig mit allem zu versorgen, was sie für ihren Erfolg brauchen. Heute steht sie für weit mehr - mit nachhaltigen Innovationen, digitalen Lösungen und einem starken internationalen Netzwerk gestaltet sie die Zukunft der Branche.

1975 als Zusammenschluss von mehreren Familienunternehmen und als Einkaufsgemeinschaft gegründet, entwickelte sich die igefa zum heute marktführenden Handels-, Service- und Logistikpartner für Unternehmen. Inzwischen versorgt sie Unternehmen mit Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen außerhalb des Lebensmittelbereichs in verschiedenen Branchen.

"Es ging darum, etwas zu schaffen, das Bestand hat - für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Familien. Dass daraus 50 Jahre igefa geworden sind, erfüllt mich mit großem Stolz", resümiert Gründungsmitglied Adolf Kruse. Jens Wittrock, Sohn des Mitgründers Helmut Wittrock, ergänzt: "Mein Vater war überzeugt: Wenn jeder seine Stärken einbringt und wir als Gemeinschaft auftreten, können wir mehr erreichen als allein." Auch Wolfgang Eichler, ebenfalls Sohn eines Gründungsmitglieds, blickt zurück: "Als mein Vater bei Hegro einstieg, ahnte niemand, dass daraus ein so bedeutender Baustein für die spätere igefa entstehen würde. Der Zusammenhalt der Familienbetriebe war damals wie heute das Fundament unseres Erfolgs."

Im Fokus der Feierlichkeiten steht eine Jubiläumskampagne mit dem Motto "Auf 50 Jahre starke Partnerschaften". Umgesetzt wird sie zusammen mit den langjährigen Partnerunternehmen Tork, Satino by WEPA, DEISS, Kimberly-Clark Professional, Drylock, Vileda Professional & Vermop, Duni, Ecolab, SC Johnson, SPRiNTUS und Ansell, ohne die die Erfolgsgeschichte des Unternehmens gar nicht möglich gewesen wäre. Darin feiert die igefa die beidseitigen Stärken und den gemeinsamen Beitrag für eine nachhaltigere und sicherere Welt.

Das Jahr 2025 wird genutzt, um zurückzublicken, aber vor allem, um neue Impulse für die Zukunft zu setzen: "In den Siebzigern gestartet und in der Zukunft gelandet" fasst die igefa ihre Geschichte zusammen. Heute verfolgt sie konsequent den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und treibt Innovationen in der gesamten Lieferkette voran: durch ressourcenschonende Kreislauflösungen, ein wachsendes Sortiment nachhaltiger Produkte und smarte digitale Lösungen. Die Mitgliedschaft im internationalen Großhandelsnetzwerk INPACS wird zu einer weiteren treibenden Kraft für eine nachhaltigere und effiziente Versorgung.

CEO Matthias Rucker ist überzeugt: "Wir stehen nicht am Ende einer Entwicklung, sondern an ihrem Anfang. Unsere Verantwortung endet nicht an der Laderampe - sie beginnt dort. Deshalb gestalten wir die Zukunft aktiv mit: nachhaltig, digital und gemeinsam mit starken Partnerschaften."

Trotz Digitalisierung und dem Streben nach Effizienz bleibt der Mensch bei der igefa nach wie vor im Mittelpunkt - mit flexiblen Arbeitsmodellen, einer Kultur des Miteinanders und dem Anspruch, die Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. Diese Konzepte werden regelmäßig mit Auszeichnungen honoriert.

50 Jahre igefa ist eine Geschichte voller Bewegung, Wandel und Verantwortung. Und sie hat gerade erst begonnen.

