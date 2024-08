IGEFA SE & Co. KG

igefa ernennt neuen Finanzvorstand

Christian Werner tritt die Position zum 1. September 2024 an

Neumünster (ots)

Die IGEFA SE & Co. KG freut sich, die Ernennung von Christian Werner zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben. Er wird ab dem 01.09.2024 die Verantwortung für die finanziellen Geschicke des Unternehmens übernehmen.

"Wir sind begeistert, Christian Werner in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagt Matthias Rucker, neuer CEO der igefa. "Seine umfassende Erfahrung in der Finanzwelt macht ihn zur idealen Besetzung für diese wichtige Position."

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzwesen verfügt Christian Werner (48) über weitreichende Kenntnisse und ein tiefgehendes Verständnis für strategische Finanzplanung und -analyse. Seine Karriere begann in der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY und führte ihn über die Deutsche Bank und die NIBC Bank bis zu TOM TAILOR, wo er in den vergangenen zehn Jahren tätig war, zuletzt in der Position des CFO.

Kai Kruse, Vorsitzender des Aufsichtsrats der igefa, zeigt sich überaus zufrieden mit der Neubesetzung: "Wir sind zuversichtlich, dass Christian Werner einen wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Wachstum und Erfolg der igefa leisten wird. Wir heißen ihn herzlich willkommen im Unternehmen."

Christian Werner sieht der neuen Aufgabe ebenfalls mit großer Erwartung entgegen und betont: "Ich freue mich sehr, Teil der igefa zu werden und die Gelegenheit zu haben, in einem so dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten. Zusammen mit dem Team werde ich darauf hinarbeiten, die finanzielle Stärke auszubauen und neue Wachstumspotenziale zu erschließen."

