immowelt

Lärm, Müll oder Falschparken: Fast jeder 4. in NRW hatte schon mal Streit mit den Nachbarn

Nürnberg (ots)

Eine aktuelle immowelt Umfrage zu Streitigkeiten unter Nachbarn in Nordrhein-Westfalen zeigt:

Fast jeder 4. in NRW hatte schon Zoff mit den Nachbarn. Häufigste Streitgründe: Lärm, Hausordnung und Parkplätze

Junge geraten häufiger in nachbarschaftliche Konflikte als Alte, Frauen sind streitlustiger als Männer

Das größte Konfliktpotenzial gibt es in der Vorstadt, Landbewohner sind am friedfertigsten

Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland - vor allem in Ballungsräumen leben viele Menschen eng beieinander. Das stärkt den Zusammenhalt, sorgt aber auch für Konfliktpotenzial. Ob laute Musik, Müll im Treppenhaus oder falsch geparkte Autos - fast jeder 4. in Nordrhein-Westfalen hatte schon einmal Streit mit seinen Nachbarn. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Umfrage von immowelt. Darin wurden Bewohner Nordrhein-Westfalens über Reibereien in der Nachbarschaft befragt. Rund 24 Prozent hatten demnach schon einmal Krach mit den Nachbarn. Die meisten Menschen in NRW sind jedoch friedfertig und hatten bisher noch keine Streitigkeiten. Knapp 60 Prozent verstehen sich sogar gut mit ihren Nachbarn.

Hatten Sie schon einmal Streit mit Ihren Nachbarn?

Ja: 24,2 Prozent

Nein: 75,8 Prozent

Nein, ich verstehe mich gut mit meinen Nachbarn: 59,6 Prozent

Nein, ich kenne meine Nachbarn kaum: 16,1 Prozent

Pedantische Rentner? Von wegen!

Unterschiede bei der Streitlust gibt es zwischen den Generationen - das Vorurteil der kleinkarierten Pensionäre bestätigt sich hierbei aber nicht. Im Gegenteil, mit dem Alter kommt eine gewisse Gelassenheit: Während bei den Unter-40-Jährigen rund 27 Prozent schon einmal Nachbarschaftskrach hatten, sind es bei den Befragten ab 70 Jahren weniger als 15 Prozent.

Zwischen den Geschlechtern fallen die Unterschiede dagegen geringer aus: Frauen reagieren etwas konfrontativer auf Störungen im Wohnumfeld - 26 Prozent lagen bereits im Clinch mit den Nachbarn. Bei den Männern sind es knapp 23 Prozent.

Anteil der Befragten, die schon einmal Streit mit den Nachbarn hatten:

Frauen: 26,0 Prozent

Männer: 22,6 Prozent

18 bis 29 Jahre: 27,0 Prozent

30 bis 39 Jahre: 27,1 Prozent

40 bis 49 Jahre: 26,2 Prozent

50 bis 59 Jahre: 26,3 Prozent

60 bis 69 Jahre: 26,6 Prozent

70 bis 79 Jahre: 14,9 Prozent

Über 79 Jahre: 14,3 Prozent

Größtes Streitpotenzial in der Vorstadt

Besonders groß ist der nachbarschaftliche Zündstoff im direkten Umfeld der nordrhein-westfälischen Großstädte. Nächtliche Gartenpartys, laute Rasenmäher oder störende Hecken - das Konfliktpotenzial in der Vorstadt ist hoch. So hatten 29 Prozent der Vorstadt-Bewohner in NRW schon mal Zwist mit den Nachbarn. Deutlich harmonischer geht es dagegen im ländlichen Raum zu. In Regionen wie der Eifel oder dem Sauerland wohnen die Menschen weniger eng beieinander, was das Streitrisiko zu reduzieren scheint: Nur knapp 19 Prozent der Menschen, die im kleinstädtischen bzw. ländlichen Umfeld leben, sind schon mal mit ihren Nachbarn aneinandergeraten.

Anteil der Befragten, die schon einmal Streit mit den Nachbarn hatten (nach Umgebung):

Großstadt: 21,9 Prozent

Direktes Umfeld einer Großstadt: 29,3 Prozent

Mittlere Stadt: 26,0 Prozent

Kleinstädtisch/ ländlich: 18,8 Prozent

Häufigste Streitgründe: Lärm, Hausordnung und Parkplätze

Kracht es zwischen Nachbarn in Nordrhein-Westfalen, geht es meistens um Ruhestörung: Ob laute Musik, Kindergeschrei oder Hundegebell - Befragte, die schon mal Nachbarschaftsreibereien hatten, nennen am häufigsten Lärm als Ursache für den Streit (51,8 Prozent).

Ebenfalls Zoff riskiert, wer in einem Mehrfamilienhaus lebt und die Treppenhaus-Reinigung oder den Winterdienst sausen lässt: Die Nichterledigung der Hausordnung steht bei den Streitgründen an 2. Stelle (18,0 Prozent).

Gefahren für den nachbarschaftlichen Frieden lauern zudem beim Parken: Belegte Parkplätze liegen auf Platz 3 der häufigsten Streitursachen (13,5 Prozent).

Die Gründe für Nachbarschaftsstreits:

Lärmbelästigung: 51,8 Prozent

Hausordnung nicht erledigt: 18,0 Prozent

(Fester) Parkplatz belegt: 13,5 Prozent

Müll nicht richtig getrennt: 12,2 Prozent

Sperrige Gegenstände im Treppenhaus: 9,4 Prozent

Papiermüll nicht zerkleinert: 8,2 Prozent

Sonstige: 29,0 Prozent

Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit.

Für die von immowelt beauftragte repräsentative Studie wurden im April 2024 1.011 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen zu ihrer Involvierung in Nachbarschaftskonflikte sowie den Streitgründen befragt.

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich.

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell