"Wenn immo, dann immowelt!" Neue Markenkampagne mit Ohrwurm-Garantie startet auf allen Kanälen

Die ganze Welt der Immobilien auf immowelt entdecken: Neue Kampagne spricht alle Zielgruppen an

Neuer Werbesong mit Kultpotenzial: "Sag immo, sag welt!" ist inspiriert vom 80er-Chartstürmer "WOT" von Captain Sensible

Breiter Medienmix: Kampagne läuft das ganze Jahr in TV-, Streaming-, Online-, Social-Media- und Printangeboten

Die immowelt Markenkampagne wirbt als eine der ersten überhaupt auf Netflix und Amazon Freevee

Für alles, was mit Immobilien zu tun hat, gibt es eine Antwort: "Wenn immo, dann immowelt!" Das ist die zentrale Botschaft der neuen Markenkampagne von immowelt, die heute startet. Im Zentrum der Kampagne steht ein Song mit Ohrwurm-Garantie: "Sag immo, sag welt!" ist angelehnt an den 80er-Jahre Kulthit "WOT" von Captain Sensible. Die Kampagne wird ab sofort das ganze Jahr über auf allen relevanten Medienkanälen in Deutschland und Österreich ausgespielt: TV, Streaming-Dienste, Online-Medien, Social Media und Printanzeigen.

"Mit unserer neuen Kampagne untermauern wir unseren Anspruch, der Full-Service-Immobilienexperte für alle Zielgruppen zu sein", sagt Sandra Zipp, Managing Director & Vice President Marketing & Communications von immowelt. "Ob Eigentümer, Suchender oder einfach nur an Immobilienthemen interessiert: Auf immowelt finden alle, was sie suchen. Unser eigens dafür geschaffener Song 'Sag immo, sag welt!' transportiert diesen Claim perfekt und geht dabei direkt ins Ohr."

Eine der ersten Markenkampagnen auf Netflix und Amazon Freevee

Eine breite Streuung der Kampagne über zahlreiche Kanäle sorgt in den kommenden Monaten für eine große Verbreitung der Markenbotschaft. Neben Platzierungen zu den besten Sendezeiten bei TV-Sendern wie Das Erste, RTL, VOX, Pro7 und DMAX ist immowelt auch auf Streaming-Diensten wie RTL+ und Joyn vertreten. Auf Plattformen wie Netflix und Amazon Freevee zählt immowelt gar zu den ersten Markenkampagnen überhaupt, die dort vertreten sind. Darüber hinaus werden das ganze Jahr über reichweitenstarke Seiten wie Stern.de, Spiegel.de, Welt.de und BILD.de ebenso bespielt wie YouTube, Instagram, Facebook und TikTok. Regelmäßige Printanzeigen in u.a. Handelsblatt und WirtschaftsWoche runden den Medienmix ab.

Realisiert wurde die Kampagne von dem Berliner Kreativteam Rebmann+Poguntke, die bereits die letzte Markenkampagne von immowelt erfolgreich konzipiert hat. Produziert wurden die Spots von Bubbles Film aus Berlin, Regie führte Lars Timmermann. Den Song lieferte die Musikproduktion Perkypark.

Den Spot zur neuen immowelt Markenkampagne finden Sie hier auf YouTube.

