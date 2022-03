Unilever Deutschland GmbH

Unilever startet Traineeprogramm für die digitale Zukunft

Trainees mit nachhaltigen, digitalen Idee gesucht

Hamburg (ots)

Unilever, bekannt für seine beliebten Marken wie Dove, Axe, Ben & Jerry's, Knorr, Domestos oder Magnum, hat ein spannendes Stellenprofil für Absolvent*innen im Rahmen des "Unilever Future Leaders Programme" (UFLP) geschaffen: Mit dem Future Leaders Programme im Bereich Digitalmarketing, Media und E-Commerce geht das Unternehmen auf aktuelle Entwicklungen in der Konsumgüterindustrie ein und greift das gestiegene Interesse von Absolvent*innen an einer Laufbahn mit Schwerpunkt auf digitalen Themen auf.

Als führender Konsumgüterhersteller ist Unilever Teil des Alltags vieler Menschen. Mehr als 3,4 Milliarden Menschen weltweit nutzen Unilever-Produkte - täglich. Diese Konsument*innen sind zunehmend digital unterwegs, besuchen Websites oder die Social Media-Präsenz von Händlern und Marken, um sich zu informieren oder werden durch digitale Marketingaktivitäten gezielt angesprochen. Und die Relevanz steigt: In Deutschland konnte der E-Commerce deutlich zulegen - 2020 hat der Anteil der im Internet vertriebenen Konsumgüter um knapp 40 Prozent zugenommen. Julia Wilde, Head of Digital Transformation bei Unilever für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), freut sich daher auf neue Kolleg*innen, die Lust haben, Unilevers Marken und Services in der digitalen Welt voranzutreiben: "Die digitale Transformation ist bei Unilever in vollem Gange. Für das Digital Future Leaders Programme suchen wir Talente, die ein gutes Gespür für Konsumentenbedürfnisse haben und die motiviert sind, in einem großartigen Team die digitale Agenda von Unilever mitzugestalten."

Die Manager*innen von morgen

Das Unilever Future Leaders Programme entwickelt und begleitet Absolvent*innen bis zu ihrer ersten Managementposition. Dabei übernehmen die Junior Manager*innen vom ersten Tag an in einem konkreten Job Verantwortung und können ihre Fähigkeiten über einen Zeitraum von 24 bis 28 Monaten weiterentwickeln.

Während des Programms werden Teilnehmende anhand verschiedener Stationen in den gesamten Digitalmarketing, Media, Analytics und E-Commerce Prozess involviert. Neben der Arbeit an operativen Themen gestaltet das Team die digitale Transformation von Unilever in DACH auf strategischer Ebene aktiv mit. Darüber hinaus wirken Unilever Future Leaders bei internationalen Projekten mit und tauschen sich regelmäßig mit Kolleg*innen aus aller Welt aus.

Interessierte Absolvent*innen können sich am 15.03.2022 um 16 Uhr im nächsten UFLP Webcast informieren. Über diesen Link kann man sich anmelden: https://tinyurl.com/2p9rw5pf. Weitere Informationen gibt es unter https://www.unilever.de/karriere/.

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Die Produkte aus den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel werden täglich von 3,4 Milliarden Menschen in über 190 Ländern genutzt. Zum Konzern gehören beliebte Marken wie AXE, Dove, Coral, Rexona, Knorr, The Vegetarian Butcher, Ben & Jerry's und viele mehr. Außerdem gehört zum Unternehmen auch ein B2B-Geschäft, das in über 70 Ländern Lösungen für die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung bietet.

