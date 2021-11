Unilever macht Schluss mit schmutzigen Saubermachern / Erstes Waschmittel mit recyceltem CO2

Unilever Deutschland GmbH

Erstmals ist es der Marke Coral gelungen, in einem Waschmittel Kohlenstoff aus recycelten Quellen einzusetzen. Das revolutionäre Verfahren fängt industrielle Emissionen wie CO2 ab, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Der enthaltene Kohlenstoff wird dann zu einer Reinigungssubstanz weiter verarbeitet. Damit wird das klimaschädliche Gas zu einer nützlichen Rohstoffquelle - raus aus dem Schornstein und rein in neue Produkte. Anfang November wird das Waschmittel mit recyceltem CO2 bei der Drogeriemarktkette dm erhältlich sein.

Unilever hat damit einen wichtigen Meilenstein in seiner "Clean Future" Strategie erreicht. Diese sieht vor, fossilen Kohlenstoff in allen Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln bis 2030 mit solchen zu ersetzen, die aus erneuerbaren oder recycelten Quellen stammen.

Mit dem Projekt will Unilever zeigen, wie mit innovativem Recycling von Kohlenstoff eine nachhaltigere Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs gelingen kann. So sollen auch andere Marktteilnehmer*innen inspiriert werden, neue Wege zu gehen und ihre Produktion auf Rohstoffe aus erneuerbaren oder recycelten Kohlenstoffquellen umzustellen.

Inka Naumann, Unilever Category Director Home Care DACH, sagt: "Wir möchten Nachhaltigkeit für alle, die unsere Produkte verwenden, alltäglich machen. Innovationen wie diese tragen dazu bei, mit unseren Reinigungsmarken Ressourcen zu schonen und damit das Klima zu schützen - ohne Kompromisse bei der Leistung. Wir sind begeistert von dem Potenzial, das dieser Durchbruch für Produkte in unserem Portfolio und unserer Branche darstellt."

Raus aus dem Schornstein, rein ins Waschmittel

Tenside werden bisher vor allem aus der endlichen Ressource Erdöl gewonnen und sind ein wichtiger Bestandteil für die Reinigungswirkung und Schaumbildung vieler Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. Ein vom Nova Institut und Unilever im April 2021 veröffentlichter Bericht[1] schätzt, dass sich die Nachfrage nach fossilen Rohstoffen für die Herstellung von Inhaltsstoffen bis 2050 mehr als verdoppeln wird.

Unilever wirkt diesem Trend entgegen und verwendet erstmals in Deutschland Tenside, die teilweise aus recyceltem Kohlenstoff bestehen. Gleichzeitig werden so fossile Rohstoffe wie Erdöl eingespart. Hierfür arbeitet Unilever mit dem Biotech-Unternehmen LanzaTech und anderen Partner*innen zusammen. Die Kooperation ermöglicht dem Konzern, nachhaltigere Produkte für eine kreislauforientierte Kohlenstoffwirtschaft herzustellen und in seine Wertschöpfungskette einzubringen.

Um insgesamt den fossilen Kohlenstoff in den Produktformulierungen zu reduzieren, setzt Unilever auf die Diversifizierung der verwendeten Kohlenstoffquellen. Dafür wurde der sogenannte "Kohlenstoff Regenbogen" (Carbon Rainbow) entwickelt: Nicht erneuerbare (auch bekannt als schwarze) Kohlenstoffe sollen durch erneuerbare und recycelte Kohlenstoffquellen ersetzt werden. Neben Kohlenstoff aus Meeresalgen (blau) können diese aus Plastikmüll und anderem Abfall (grau) oder auch aus Pflanzen und Pflanzenextrakten (grün) gewonnen werden. Für das Coral Optimal Color+ nutzen wir den aus industriellen Emissionen isolierten Kohlenstoff (violett).

Partner *innen für eine fossilfreie Zukunft gesucht

Unilever ist Gründungsmitglied der Renewable Carbon Initiative[2] (RCI). Ziel der Initiative ist es, den Übergang von fossilen Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle zu erneuerbarem Kohlenstoff für alle organischen Chemikalien und Materialien zu unterstützen und zu beschleunigen. Doch Unilever will sein umfangreiches und wachsendes Netzwerk von Partner*innen weiter ausbauen. Deshalb sind Interessent*innen zur Zusammenarbeit mit dem Konzern eingeladen. Ihre Ideen für eine Reduktion fossiler Rohstoffe können sie auf Unilevers Sustainability Partnerships and Open Innovation Submission Portal[3] einbringen. Wenn die Vision einer fossilfreien Zukunft Wirklichkeit werden soll, erfordert dies eine globale und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Erneuerbarer und recycelter Kohlenstoff

Erneuerbarer und recycelter Kohlenstoff umfasst alle Kohlenstoffquellen, welche die Nutzung fossilen Kohlenstoffs aus der Geosphäre ersetzen. Erneuerbarer Kohlenstoff darf aus der Biosphäre und Atmosphäre stammen. Recycelter Kohlenstoff wird aus der Technosphäre gewonnen. Erneuerbarer und recycelter Kohlenstoff zirkuliert zwischen Biosphäre, Atmosphäre und Technosphäre und erzeugt so eine Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft.

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 149.000 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Coral, Langnese, The Vegetarian Butcher und Ben & Jerry's.

Unsere Vision ist es, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sustainable Business zu sein. Wir wollen zeigen, dass wir mit unserem von Purpose geleiteten, zukunftsfähigen Geschäftsmodell herausragende Ergebnisse erzielen. Dabei blicken wir auf eine lange Tradition als fortschrittliches, verantwortungsvolles Unternehmen zurück. Bereits unser Gründer William Lever brachte vor mehr als 100 Jahren mit Sunlight Soap die weltweit erste Marke mit einem Purpose auf den Markt.

Unsere Strategie, der Unilever-Kompass, gibt uns den Weg vor, um herausragende Leistungen zu erbringen und ein nachhaltiges sowie verantwortungsvolles Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig wollen wir

die Gesundheit des Planeten verbessern,

die Gesundheit, das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden der Menschen steigern und

zu einer gerechteren und inklusiveren Welt beitragen.

Auch wenn es noch viel zu tun gibt, sind wir stolz darauf, dass wir 2020 im Dow Jones Sustainability Index erneut als Branchenführer ausgezeichnet wurden und bereits zum elften Mal in Folge aus der Globescan/SustainAbility Sustainability Leaders Survey als bestplatziertes Unternehmen hervor gingen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.com und www.unilever.de.

Über Coral

Coral bietet Verbraucher*innen ein starkes Portfolio an qualitativ hochwertigen Waschmitteln und Weichspülern an und sorgt seit 1967 für gepflegte bunte Kleidung. Weitere Informationen zur Marke Coral finden Sie unter www.coral.de.

