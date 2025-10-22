NTT DATA Business Solutions AG

Die Transformation NOW! 2025: Mit SAP® auf großer Leinwand in die digitale Zukunft

Bielefeld (ots)

Die Transformation NOW!, die internationale Eventreihe von NTT DATA Business Solutions für SAP-Kund:innen und -Interessierte, kommt diesen Herbst nach Köln. Am 19. und 20. November 2025 verwandelt sich der CINEDOM - eines der größten Multiplex-Kinos Deutschlands - in eine Bühne für digitale Zukunftsthemen. Expert:innen aus Wirtschaft und Technologie diskutieren, wie Unternehmen ihre Transformation strategisch gestalten und Innovationen nachhaltig vorantreiben können.

Wir schreiben unsere Zukunft selbst

Unter dem Motto "Script your Digital Future" lädt die diesjährige Transformation NOW! Besucher:innen dazu ein, das Drehbuch ihrer Zukunft aktiv mitzuschreiben. Passend zum Thema wurde mit dem CINEDOM eines der besucherstärksten Kinos Deutschlands als Veranstaltungsort gewählt. Im inspirierenden Filmambiente bietet das Event mit starkem SAP-Fokus für Kund:innen und Interessenten interaktive Angebote wie KI Conference-Warm-ups mit dem smarten Moderationskoffer KIMOKO oder begleitete Touren durch die Expo.

"Die Transformation NOW! ist kein gewöhnliches Event.Sie bringt die Zukunft nicht nur auf die Leinwand, sondern macht sie auch erlebbar, mit klaren strategischen Impulsen, praxisnahen Workshops und echtem Austausch mit Expert:innen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "KI-getriebene Prozessautomatisierung, nachhaltige IT-Strategien und resiliente Cloud-Infrastrukturen sind längst keine Optionen mehr, sie sind Voraussetzungen für die Zukunft. Unsere Kund:innen stehen heute vor der Herausforderung, diese umzusetzen und dabei Innovation und Effizienz in Einklang zu bringen. Genau dafür können wir auf der Transformation NOW! Orientierung geben."

Keynotes im Rampenlicht

Auf der diesjährigen Transformation NOW! stehen neben Breakout Sessions und einer Paneldiskussion zu SAP Cloud ERP Solutions und deren Erfolgsfaktoren auch drei spannende Keynotes auf dem Programm:

"Reset! Wer neu denkt, führt", gehalten von Dr. Jens-Uwe Meyer, Vorstandsvorsitzender Innolytics AG, beschreibt wie Führungspositionen neu gedacht werden müssen, um zukünftigen Erfolg zu ermöglichen.

"Die Kraft der Vernetzung" von Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP, gibt Einblicke in die Notwendigkeit der Verknüpfung von Daten, KI und Geschäftsprozessen.

"Trusted Data, Bold AI: Expect the Unexpected" zeigt auf wie Daten verständlich, verlässlich und handlungsfähig werden können. Gehalten wird die Keynote von Mohamed Abdel Hadi, CTO Business Technology Platform und Vice President of Customer Advisory Group bei SAP, und Adem Baykal, Chief Solution Advisor und CSA MEE Analytics DE bei SAP.

Mit diesen Keynotes wird deutlich: Die Zukunft erfordert aktive Gestaltung."Transformation gelingt nicht von allein - sie braucht Austausch, Inspiration und konkrete Impulse. Genau das bieten wir bei der Transformation NOW! An zwei Tagen zeigen wir, wie Unternehmen Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Kompetenzaufbau aktiv angehen und echte Fortschritte erzielen können," so Dr. Andreas Pauls, Executive Vice President und Regional Head DACH bei NTT DATA Business Solutions.

Was tagsüber angestoßen wird, findet am Abend seine Fortsetzung: Am Ende des ersten der zwei Eventtage steht Teilnehmer:innen ein besonderer Ausklang in den MMC Film- & TV-Studios Köln bevor. Diese außergewöhnliche Location bietet neben kulinarischen Highlights und erfrischenden Getränken eine inspirierende Atmosphäre und die ideale Kulisse für Networking. Am Tag darauf erwarten Besucher:innen ab 9 Uhr weitere innovative Sessions und genug Zeit, sich der Community Expo im CINEDOM zu widmen.

Jetzt anmelden!

Die Teilnahme an der Transformation NOW! 2025 in Köln ist kostenlos - eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Alle Informationen zum Programm, sowie zur Anmeldung finden Sie hier.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.500 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

