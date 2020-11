itelligence AG

NTT DATA als Leader im IDC MarketScape: Asia/Pacific SAP Implementation Services Vendor Assessment positioniert

Bielefeld / Tokio

IDC MarketScape-Report bewertet 16 Anbieter anhand von 20 Elementen, die ein breites Spektrum an Kriterien umfassen

NTT DATA, ein führender IT-Dienstleister, gab heute bekannt, dass er im IDC MarketScape Asia/Pacific SAP Implementation Services Vendor Assessment, 2020 (doc # AP46211320, September 2020) als Leader positioniert wurde.

Mit dem IDC MarketScape: Asia/Pacific SAP Implementation Services Vendor Assessment werden zwei Faktoren bewertet: die Qualität der aktuellen SAP-Implementierungsleistungen und wie gut ein Anbieter aufgestellt ist, um die Einführung von SAP-Lösungen in der Asien-Pazifik-Region im Rahmen seiner Wachstumsstrategie voranzutreiben.

Der Report beinhaltet Anbieterbewertungen anhand von 20 Elementen, die eine Reihe von Kriterien umfassen. Die Basis bilden Informationen aus der Beantwortung des Request for Information (RFI) von IDC, Anbieter-Briefings und Sharing Sessions, Kundenreferenzen und interne Recherchen von IDC. Mit dem IDC MarketScape wurden 16 Anbieter evaluiert und anhand von IDC-Analyse und Käuferwahrnehmung als "Leader" oder "Major Player" auf dem Markt positioniert.

Als Stärken von NTT DATA nannte der Report die "starken Kompetenzen im Bereich S/4HANA Transformation" und die "lokalisierte GTM-Strategie", die darauf beruhe, "mit branchengeführten Lösungen zu überzeugen, die von den strategischen Säulen Cloud, digitale Operationen und Automatisierung gestützt werden." "Kunden, die von IDC befragt wurden, lobten an NTT DATA das hohe Maß an Agilität, das Projektmanagement und den Fokus auf Kostenreduzierung", so der Report. "Im Allgemeinen konnte NTT DATA bei grundlegenden Kompetenzen, geografischem Wachstum und Leistungsspektrum punkten."

NTT DATA ist ein globaler SAP Platinum Partner, der Lösungen und Services bereitstellt, mit denen Kunden sich als digitale Unternehmen positionieren können. Das globale Team von NTT DATA verfügt über 16.000 globale SAP-Berater, mehr als 30 Jahre Erfahrung in der SAP-Bereitstellung und ein wachsendes Angebot an proprietären SAP-Lifecycle-basierten Tools.

"Unser Ziel ist es, unsere Kunden auf dem Weg zu einer echten digitalen Transformation auf Basis ihrer SAP-Investitionen besser denn je zu unterstützen", betont Yutaka Sasaki, Executive Vice President der NTT DATA Corporation. "Die Positionierung als Leader im IDC MarketScape Asia/Pacific SAP Implementation Services Vendor Assessment zeigt, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit SAP, unser Know-how über Geschäftsprozesse und unseren Fokus auf regionale Kundennähe ein zukunftsfähiger Partner für SAP-basierte Transformationsprozesse sind."

Neben der Leader-Position im aktuellen IDC MarketScape Asia/Pacific SAP Implementation Services Vendor Assessment erzielte NTT DATA vor kurzem Platz 3 im 2020 IDC FinTech-Ranking: Top 100. Dies unterstreicht das Engagement des Anbieters für den Erfolg seiner Kunden aus dem Finanzsektor.

Norbert Rotter, CEO itelligence | NTT DATA Business Solutions: "Die Region Asia Pacific (APAC) ist ein strategisch bedeutender Wachstumsmarkt für itelligence | NTT DATA Business Solutions. Die Einschätzung von IDC MarketScape belegt den wachsenden Erfolg unseres Engagements und Investments in dieser Region. Wir sind stolz, unseren Kunden in APAC das vollständige SAP Portfolio verbunden mit unserem umfassenden Industrie-Know-how anbieten zu können."

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen zuversichtlich in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT- (Informations- und Kommunikationstechnologie) Unternehmen in einem bestimmten Markt zu geben. Hierbei kommt ein präzises Bewertungssystem auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien zum Einsatz, aus dem sich eine grafische Übersicht über die jeweilige Position der Anbieter innerhalb eines Markts ergibt. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, mit dem sich die Produkt- und Serviceangebote, Kompetenzen und Strategien sowie derzeitige und künftige Erfolgsfaktoren von IKT-Unternehmen aussagekräftig vergleichen lassen. Der Report bietet Technologie-Einkäufern zudem eine 360-Grad-Beurteilung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Lieferanten.

