Im Notfall gilt die 112 - überall in der EU

Gütersloh/Brüssel (ots)

Der Notruf 112 funktioniert in allen Ländern der Europäischen Union. Darauf weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich des Europäischen Notruftags am 11. Februar hin.

Seit 2009 gilt die Notrufnummer 112 in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten, aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz. Nicht alle EU-Bürgerinnen und Bürger wissen das. Denn in 19 der 27 Länder gibt es neben der 112 weitere, nationale Notrufnummern. Deren Nutzung jedoch scheint zurückzugehen, wie ein aktueller Bericht der Europäischen Kommission* nahelegt. Demnach gingen 2023 in der EU insgesamt 285 Millionen Notrufe ein, 62 Prozent davon über die Rufnummer 112. Bei der letzten Auswertung 2021 lag dieser Anteil noch bei 57 Prozent.

In zunehmend mehr Ländern scheint sich die 112 als nationale Rufnummer durchzusetzen. Reisende sollten jedoch vor allem wissen, dass die 112 überall in der EU funktioniert. Mehr als die Hälfte der Deutschen besucht mindestens einmal jährlich ein anderes EU-Land. Gerade im innereuropäischen Reiseverkehr kann das Wissen um die 112 lebenswichtig werden. Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an, um wichtige Hirnfunktionen zu retten.

Der Europäische Tag des Notrufs 112 findet jedes Jahr am 11. Februar statt. Durch das symbolische Datum (11.2.) soll sich das Wissen um die EU-weite Notrufnummer verbreiten.

*Quelle: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Wirksamkeit der Einführung der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112; Brüssel, den 18.12.2024

