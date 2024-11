Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Motivationspreis 2024: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zeichnet Prominente und Alltagshelden für ihr vorbildliches Engagement aus

Gütersloh (ots)

Gänsehaut-Atmosphäre in der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: Präsidentin Liz Mohn verlieh am Wochenende den Motivationspreis 2024 an zwölf besonders engagierte Menschen. Unter den Preisträgern befanden sich auch prominente Gesichter.

Leuchtende Vorbilder

Seit 2012 schreibt die Deutsche Schlaganfall-Hilfe alle zwei Jahre ihren Motivationspreis aus. Die Auszeichnung geht an Menschen, deren Engagement im Kampf gegen den Schlaganfall und seine Folgen vielen anderen ein Vorbild sein kann. Es sind Schlaganfall-Betroffene, die sich mit großer Kraft zurück ins Leben gekämpft haben. Fachleute - Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten oder Pflegekräfte - die sich durch ihr Engagement oder ihre fachliche Kompetenz besonders hervorheben. Und es sind Menschen, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich engagieren.

Prominente Gesellschaft

Erstmalig vergab die Schlaganfall-Hilfe in diesem Jahr den "Liz Mohn Ehrenpreis" an drei prominente Menschen für ihr besonderes Engagement: Musikerin Patricia Kelly und Schauspielerin Friederike Linke ("Ein Tisch in der Provence"/ZDF) engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich für Schlaganfall-Betroffene. Den Preis für sein Lebenswerk erhielt Prof. Dr. Otto Busse (84) aus Berlin. Der Neurologe hatte sich in den 1990er-Jahren entscheidend dafür eingesetzt, dass sich das Konzept der Stroke Units (Schlaganfall-Spezialstationen) in Deutschland durchsetzte. Heute überleben fast doppelt so viele Menschen einen Schlaganfall wie noch vor 30 Jahren.

Viele Momente der Hoffnung

"Nirgendwo erlebe ich so viele Momente der Hoffnung wie hier", sagte Stifterin und Präsidentin Liz Mohn in ihrer Festrede. 92 engagierte Menschen aus ganz Deutschland waren für den Preis nominiert, so viele wie nie zuvor. "Der Jury fiel die Entscheidung in diesem Jahr besonders schwer", gab Liz Mohn zu. "Wir können heute nur wenige der Nominierten auszeichnen, doch im Grunde sind für uns alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gewinner!"

Beeindruckende Menschen

Die Laudatio auf die schlaganfallbetroffenen Preisträger hielt Monica Lierhaus. Die frühere Frontfrau der ARD-Sportschau ist seit einer Hirn-OP 2009 selbst schwer behindert. "Wenn die Schlaganfall-Hilfe mich ruft, komme ich immer gerne - erst recht, wenn ich so beeindruckende Menschen treffe wie heute," sagte die Moderatorin. Dr. Brigitte Mohn, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, ehrte die Fachleute. Sylvia Strothotte, stellvertretende Vorständin, hielt die Laudatio auf die Ehrenamtlichen. Dr. Markus Klimmer vergab den Liz Mohn Ehrenpreis in Vertretung der First Lady Elke Büdenbender. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war kurzfristig erkrankt. Klimmer ist wie Büdenbender Mitglied des Kuratoriums der Stiftung. Der Unternehmens- und Politikberater ist zudem ein Freund der Familie Steinmeier/Büdenbender.

Portraits zu allen Preisträgerinnen und Preisträgern sind hier zu finden: www.motivationspreis.de

Original-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell