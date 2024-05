Rockwell Automation

Warmflow erhält mehr umsetzbare betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit und bessere Prognosen mit der Plex Smart Manufacturing Platform von Rockwell Automation

Irisches Familienunternehmen für Heiztechnik nutzt cloudbasierte ERP-, QMS- und MES-Systeme, um Mitarbeiter zu unterstützen und digitale Fähigkeiten zu verbessern

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Warmflow, ein innovatives Unternehmen für Heiztechnik mit Sitz in Lisburn, Nordirland, als erstes Unternehmen in Irland die Plex ERP-, QMS- & MES-Lösung von Rockwell Automation einsetzen wird.

Warmflow, ein 1970 gegründetes Familienunternehmen, hat sich der digitalen Innovation verschrieben. Durch die Einführung der Plex Smart Manufacturing Platform™ ist das Unternehmen in der Lage, Abläufe zu optimieren, die Effizienz zu steigern und in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt die Nase vorn zu haben. Die Plex-Lösung wird mehrere gegwärtige Systeme durch MES (Manufacturing Execution Systems), ERP (Enterprise Resource Planning) und QMS (Quality Management Systems) in der cloudbasierten Platform von Plex ersetzen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören eine erhebliche Verringerung der Kapitalinvestitionen in Lagerbestände und eine genauere Produktionsplanung, die beide dank der auf Echtzeitdaten basierenden Vorhersage möglich sind.

„Warmflow ist ein idealer Kunde für unsere Plex-Lösung", sagt Asa Arvidsson, Regionale Vizepräsidentin Region Nord, Rockwell Automation. „Sie eignet sich gut für mittelständische Unternehmen, um funktionsübergreifende Prozesse wie ERP, MES und QMS zu unterstützen und liefert eine einzige, integrierte und intuitive Ansicht der Fertigungsabläufe. Durch die cloudbasierte Architektur ist sie zudem hervorragend skalierbar und schneller zu implementieren."

Das digitale Transformationsprojekt – einschließlich neuer Sequenzautomatisierung, Steuerung, E/A und zugehörigem Code – wurde in Zusammenarbeit mit ControlSoft Automation Systems entwickelt, einem Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork™-Ökosystems als Gold-Level-Systemintegrator. ControlSoft ist ein Unternehmen für industrielle Automatisierung mit Sitz in Dundalk, Co. Louth, Irland, das schlüsselfertige Lösungen für die Prozess-, Maschinen-, Informations- und Energiekontrolle für zahlreiche Branchen anbietet.

Ein wichtiges Element dieses schlüsselfertigen Projekts war die Entwicklung eines Value-Engineering-Bewertungsberichts, in dem die aktuelle Situation untersucht und dann mit den typischen Ergebnissen der Plex-Lösung über einen Zeitraum von fünf Jahren verglichen wurde. Erhebliche Einsparungen und ein schneller Return on Investment (ROI) wurden durch die Beseitigung von Problemen bei der Terminplanung und Lagerhaltung sowie durch eine effizientere automatisierte Datenverarbeitung sofort deutlich.

„Wir sind ein Familienunternehmen, das seit 50 Jahren innovative Heizungslösungen für unsere Gemeinde anbietet. Daher ist es wichtig, dass wir den richtigen ERP-, QMS- und MES-Partner auswählen, wenn wir den Schritt in Richtung der nächsten 50 Jahre machen", erklärt Stewart Mclaughlin, Produktionsleiter bei Warmflow. „Wie jedes Unternehmen stehen auch wir vor betrieblichen Herausforderungen, und Rockwell Automation bietet uns mit der Plex-Software eine Komplettlösung für diese Herausforderungen. Die Prognosen geben uns auch Raum für Fortschritte, da wir unsere hochqualifizierten Ingenieure und Konstrukteure nun für mehr Forschungs- und Entwicklungsarbeit an unseren neuen, nachhaltigeren Geothermie- und Wärmepumpentechnologien einsetzen können."

Alle Elemente dieser digitalen Lösung lassen sich nahtlos miteinander integrieren. Ein einheitlicher LifecycleIQ Services-Vertrag für die Hardware- und Softwarelösungen schafft einen weiteren betrieblichen Mehrwert, indem Warmflow einen einzigen Ansprechpartner für den Support seiner neuen digitalisierten Infrastruktur erhält.

