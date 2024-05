Rockwell Automation

IONETIC stärkt britische Batteriepläne durch globale Zusammenarbeit mit Rockwell Automation

Brüssel (ots/PRNewswire)

Partnerschaft unterstützt britisches Start-up-Unternehmen bei der Produktion kundenspezifischer E-Batterien für kleinere und mittelgroße Automobil-OEMs

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute eine neue mehrjährige, globale Partnerschaft mit IONETIC bekannt, einem britischen Start-up-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Batterien für Elektrofahrzeuge für kleine bis mittelgroße Automobilhersteller erschwinglich zu machen.

Die Kosten für die Entwicklung von E-Batterien für neue Fahrzeugdesigns sind nur für die größten Autohersteller erschwinglich. Damit droht vielen erfolgreichen, langjährigen OEMs der Ausschluss vom Markt der Zukunft. IONETIC verfügt über die Technologie und die Vision, dies zu ändern und kann vielen innovativen Marken die Möglichkeit geben, jetzt und in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.

Mit seiner einzigartigen Designplattform und Batterietechnologie baut IONETIC einen One-Stop-Shop für die Entwicklung, Prüfung und Herstellung von Batteriepacks auf. Durch die Zusammenarbeit mit IONETIC können Elektroauto-Start-up-OEMs die Kosten für die Entwicklung von E-Batterien erheblich senken. Mit Rockwell Automation hat das Unternehmen einen erstklassigen Automatisierungs- und Digitalisierungspartner.

Rockwell Automation wird von der Fabrikplanung bis zur Optimierung der Produktionsabläufe mit IONETIC und seinen Partnern zusammenarbeiten, um die Produktion so schnell wie möglich zu starten. IONETIC wird die branchenführende Automatisierungshardware von Rockwell und integrierte Steuerungssysteme sowie Software wie Emulate3D™ nutzen, um umfassende digitale Zwillinge seiner Produktionsanlagen und Manufacturing Execution System (MES) Lösungen zu erstellen. Mithilfe von Simulation und Modellierung kann IONETIC die detaillierten Anforderungen an eine modulare, flexible Produktionsanlage weiter ausarbeiten.

„Rockwell Automation freut sich über die Partnerschaft mit IONETIC", sagt Asa Arvidsson, regionaler Vizepräsident, Region Nord, Rockwell Automation. „Wir sind zuversichtlich, dass die einzigartige Technologie und der Ansatz des Unternehmens bei der Entwicklung von Batteriepaketen den Markt für Elektroautos für eine größere Anzahl von Autoherstellern als bisher zugänglich machen und Großbritannien und Europa dabei helfen wird, sowohl Klima- als auch Industrieziele zu erreichen. Wir freuen uns, IONETIC mit unserem einzigartigen Angebot an Automatisierungs- und Digitaltechnologien unterstützen zu können."

„Durch die neue Partnerschaft mit Rockwell Automation verfügen wir über das richtige Know-how in der Produktion und Automatisierung, das wir brauchen, um schnell in Betrieb zu gehen und dann schnell zu skalieren", sagt Stephen Large, Produktionsleiter bei IONETIC. „Wir freuen uns, mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Fertigungstechnologien zusammenzuarbeiten, um digitale Zwillinge unserer Anlagen zu erstellen und unsere jahrzehntelange Erfahrung für das Wachstum von IONETIC zu nutzen."

James Eaton, Geschäftsführer und Mitbegründer von IONETIC, sagte: „Wir sehen Rockwell Automation als langfristigen Partner und gehen davon aus, dass unsere Beziehung unsere Entwicklung und Expansion bis weit in die Zukunft hinein ermöglichen wird, da der Markt für Elektroautobatterien im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus exponentiell wachsen wird."

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ionetic-starkt-britische-batterieplane-durch-globale-zusammenarbeit-mit-rockwell-automation-302146209.html

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell