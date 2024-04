Rockwell Automation

Rockwell Automation stellt auf der Hannover Messe 2024 neue zentralisierte Motorsteuerungslösungen vor

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die neuen FLEXLINE 3500 Motor Control Center liefern Echtzeitdaten, die Herstellern helfen, ihre Produktivität zu steigern und Energie zu sparen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat mit der FLEXLINE™ 3500 ein neues Niederspannungs-Motorsteuerungszentrum (MCC) für IEC-Märkte weltweit auf den Markt gebracht, das heute auf der Hannover Messe 2024 in Deutschland zu sehen ist.

Mit diesem Motor Control Center können Hersteller Produktionsdaten abrufen und die Betriebszeit und Produktivität durch ein Portfolio intelligenter Produkte erhöhen. Durch die Integration mit intelligenten Motorsteuergeräten liefert das FLEXLINE 3500 MCC Betriebs- und Diagnosedaten für kritische Anlagen in Echtzeit.

„Hannover ist eine Weltleitmesse, auf der branchenrelevante Themen wie Industrie 4.0, intelligente Geräte und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen", erklärt Diego Wilches, globaler Produktmanager, Rockwell Automation. „Unsere vernetzte Technologie liefert Betriebsdaten in Echtzeit und ermöglicht es den Herstellern, Stillstandsprobleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie auftreten, sowie die Energieeffizienz der Motorsteuerung zu erhöhen und den Stromverbrauch im Betrieb zu senken. Hannover ist der ideale Ort, um dieses neue Angebot vorzustellen."

Das modulare Design der Motorsteuerungszentrale lässt sich an viele Niederspannungs-Motorsteuerungsanwendungen und an den Platzbedarf in der Fabrik anpassen, während die Technologie für eine breite Palette von Branchen entwickelt wurde, von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zur Öl- und Gasindustrie. Und wenn die FLEXLINE 3500 Motorsteuerungszentralen mit intelligenten Frequenzumrichtern integriert werden, können Hersteller den Stromverbrauch erheblich reduzieren.

Darüber hinaus ist das Motor Control Center so konzipiert, dass es Motorsteuerung und Energieverteilung in einem zentralen Paket integriert und die IEC 61439-1&2-Normen für globale Kunden erfüllt. Die intelligenten Geräte in den FLEXLINE-Motorsteuerungszentralen bringen erhebliche Vorteile mit sich:

Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten durch Alarme und erweiterte Diagnoseinformationen

Senkung der Wartungs- und Energiekosten

Erhöhung des Produktionsdurchsatzes

Verbesserung der Sicherheit von Anlagen und Personal

Senkung der Kosten für Engineering und Inbetriebnahme

Unterstützung der Nachhaltigkeit und des ökologischen Fußabdrucks, da weniger Kabel benötigt werden.

„Die Einbindung von Intelligenz in die Fertigung ist eine wichtige Veränderung, die Hersteller strategisch einsetzen. Und mit der Einführung des FLEXLINE 3500 Motor Control Centers bietet Rockwell Automation Anlagenbetreibern einen besseren Einblick", so Craig Resnick, Vizepräsident für Consulting, ARC Advisory Group. „Indem sie durch intelligente Motorsteuerungstechnologie eine datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglichen, können Hersteller ihre Rentabilität, Produktivität und betriebliche Effizienz verbessern."

Die Spezifikationen von der neuen FLEXLINE 3500 MCC entsprechen einem breiten Spektrum von industriellen Anwendungen und Fertigungsanforderungen. Die vollständige Liste der Spezifikationen und detaillierte Produktinformationen finden Sie unter rok.auto/flexline.

Das Motor Control Center ist ab sofort auf dem Hannover-Stand von CUBIC, einem Unternehmen der Rockwell Automation, in Halle 12, Stand D52, zu sehen und zu bestellen.

