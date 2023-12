Alexander Baumer

Alexander Baumer von der Baumer Marketing & Consulting GmbH: Kundengewinnung durch Social Media für Malerbetriebe

Neutraubling (ots)

Alexander Baumer hat als gelernter Malermeister und Geschäftsführer zweier Unternehmen die Herausforderungen für Handwerksbetriebe erkannt. Seine Lösung: Social-Media-Marketing. In Zeiten spärlicher Neukundenanfragen setzt er mit seiner Baumer Marketing & Consulting GmbH auf innovative Strategien, um Betrieben mehr Sichtbarkeit im Netz zu verschaffen. Wie seine Kunden durch geringes zeitliches und finanzielles Investment in kürzester Zeit zahlreiche Neukunden erreichen und weshalb es so wichtig ist, jetzt ins digitale Marketing einzusteigen, erfahren Sie hier.

In einer Zeit, in der Social-Media-Marketing als unverzichtbare Komponente für den Geschäftserfolg gilt, stehen Handwerksbetriebe vor der Herausforderung, diese Marketingstrategie effektiv zu nutzen. Oftmals fehlt es an Zeit und Know-how, um sich von traditionellen Werbemaßnahmen zu verabschieden - bis jetzt war das schließlich auch nicht notwendig, da die meisten Betriebe mit zahlreichen Anfragen rechnen konnten. "Der Markt hat sich gewandelt - aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation gehen die Neukundenanfragen deutlich zurück. Viele Betriebe versuchen sich dann an Flyern, die sie in tausendfacher Ausführung drucken lassen und im schlimmsten Fall aufgrund des hohen Zeitaufwands noch nicht einmal verteilen können", erklärt Alexander Baumer, Geschäftsführer von Baumer Marketing & Consulting GmbH. "Niemand hat mehr Zeit für aufwendiges und veraltetes Marketing - es heißt jetzt, sich in neue Gewässer vorzuwagen."

"Wir schaffen für unsere Kunden durch innovatives und erfolgreiches Social-Media-Marketing mehr Sichtbarkeit im Netz", erklärt der Experte weiter. Als erfahrener Maler hat er sich mit seinem Team auf ebendiese Malerbetriebe fokussiert. "Wir wissen, wie durchgetaktet und hektisch der Betriebsalltag in Maler- und Handwerksbetrieben sein kann", erklärt er. "Dementsprechend bieten wir unseren Kunden ein Komplettpaket an und übernehmen sämtliche Marketing-Maßnahmen, um ihnen im Werbebereich die Last von den Schultern zu nehmen." Alexander Baumer profitiert selbst von seinem Marketing-Geschick: Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei Baumer Marketing & Consulting GmbH leitet er erfolgreich die Lamurista GmbH, die seit Jahren mit ihrem effektiven und kreativen Marketing überzeugt. "Durch Lamurista ist überhaupt erst die Idee zu einer eigenständigen Marketing-Agentur entstanden. Unsere Lamurista Kunden waren von unserem Werbekonzept so angetan, dass sie uns gebeten haben, sie auch bei ihrem Marketing zu unterstützen."

Individuelle Beratung und Rundum-Service: Die Zusammenarbeit mit Alexander Baumer

Die Zusammenarbeit mit Alexander Baumer und der Baumer Marketing & Consulting GmbH beginnt mit einem persönlichen Eins-zu-eins-Gespräch. "In diesem lernen wir den Kunden kennen und schätzen ab, inwiefern er von unserer Marketing-Expertise profitieren kann", berichtet der Geschäftsführer. "Wenn alles besprochen ist, kann sich der Kunde zurücklehnen und wir übernehmen sämtliche Arbeit für ihn." Von der Erstellung ansprechender Inhalte bis zur Platzierung der Werbung auf den relevanten Kanälen hat das Expertenteam alles im Blick. "Lediglich bei der Korrekturschleife muss der Kunde einmal aktiv werden und das Werbematerial freigeben", erklärt Alexander Baumer.

Das erste Ziel ist es, Kontinuität in die Content-Platzierung der Kunden auf Social Media zu bringen. "Wir holen den Kunden dort ab, wo er gerade steht und sorgen uns darum, dass ab sofort zwei- bis dreimal die Woche ein Beitrag auf seinen Social-Media-Kanälen hochgeladen wird", erklärt der Geschäftsführer. "Erst wenn dieses Fundament steht, geht es an die bezahlte Werbung, die natürlich noch einmal ordentlich Wind in die Anfragen-Bilanz bringt."

Sichere Strategie gegen schwarze Schafe: Alexander Baumers Erfolgsrezept

Mit dieser sicheren und strategischen Herangehensweise bietet der Experte einen Gegenpol zu anderen Agentur-Erlebnissen, die seine Kunden oft mitbringen. "Schwarze Schafe gibt es in der Branche viele", erklärt er. "Um keine Fehlinvestition zu tätigen, sollte man bei der Wahl einer Agentur daher mit Bedacht vorgehen. Insbesondere gilt es, sich die vorherigen Arbeiten anzusehen und sich von übermäßigen Versprechungen oder Garantien zu distanzieren." Bei Alexander Baumer sind die Kunden jedoch auf der sicheren Seite. "Wir setzen auf schnelle Umsetzungsketten und sind in der Handwerksbranche zu Hause", erklärt er. "Damit sind wir der ideale Ansprechpartner für Handwerksbetriebe und wissen, was diese benötigen, um erfolgreich zu werden."

Besonders stolz ist Alexander Baumer auf einen Malerbetrieb aus Frankfurt, der immens von seiner Strategie profitieren konnte. "Durch unsere Betreuung konnten in nur fünf Monaten ganze 180 Neukundenanfragen generiert werden", erzählt er. "Zehn Prozent davon haben zur Auftragsvergabe geführt. Der Umsatz konnte so ohne großes finanzielles Investment massiv gesteigert werden."

Baumer Marketing & Consulting GmbH als High-End-Agentur für die Handwerksbranche

Trotz des bisherigen Erfolgs bleibt Alexander Baumer der Handwerksrealität sehr nahe. Der Fokus soll vorerst auf der Branche bleiben, um dort weiterhin mit seinen Kunden auf Augenhöhe zu agieren und sich als High-End-Agentur zu etablieren. "Wir sind sozusagen das High-End-Produkt unter den Marketing-Agenturen für Handwerkern", erklärt der Geschäftsführer. "Angesichts einer abnehmenden Anzahl von Handwerkern wird es immer einfacher, sich als Experte in diesem Bereich zu positionieren - und genau das müssen Betriebe jetzt nutzen, um standfest in die Zukunft zu starten."

Sie möchten im Netz endlich sichtbar werden und Ihren Betrieb mit zahlreichen Neukundenanfragen wieder ankurbeln? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Baumer und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Alexander Baumer, übermittelt durch news aktuell