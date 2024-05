Hasso-Plattner-Institut feiert 25-jähriges Jubiläum / Podcast zur Geschichte und Zukunft des HPI

HPI Hasso-Plattner-Institut

Podcast zur Geschichte und Zukunft des HPI

Seit 25 Jahren gilt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) als Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering. Die Studierenden selbst haben im aktuellen CHE Ranking das HPI erneut mit Top-Noten bewertet. Inzwischen sind mehr als 1.500 Alumni weltweit in führenden Positionen beschäftigt, mehr als 200 Start-ups sind bereits aus dem HPI hervorgegangen. Vor 25 Jahren startete mit dem Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober 1999 der offizielle Lehrbetrieb am Hasso-Plattner-Institut. Seit einem Vierteljahrhundert spielt das HPI eine wegweisende Rolle bei der Entwicklung von Innovationen und der Förderung von Talenten in der Welt der Informatik.

Zu verdanken ist diese Entwicklung dem Gründer und Stifter Hasso Plattner. Seine Vision: ein universitäres Informatikinstitut zur Ausbildung des international dringend benötigten IT-Nachwuchses. Einen Rückblick in die Geschichte des HPI und einen Ausblick in die Zukunft bietet die neue Folge des HPI-Podcasts "Neuland". Zu Gast sind HPI-Geschäftsführer und KI-Experte Prof. Ralf Herbrich sowie Prof. Christoph Meinel, der als Direktor das Hasso-Plattner-Institut bis 2023 fast zwei Jahrzehnte lang geprägt hat. Beide sprechen unter anderem darüber, wie die universitäre Ausbildung im Bereich Informatik angesichts des dynamischen, technologischen Fortschritts künftig aussehen könnte - und darüber, wie vor 25 Jahren alles begann.

Die Jubiläumsausgabe des Podcasts ist hier abrufbar: https://podcast.hpi.de/82-new-episode.

Weitere Geschichten aus 25 Jahren HPI finden Sie unter https://hpi.de/25jahre.html.

