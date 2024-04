Cybersicherheit im globalen Superwahljahr - Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit am 19. und 20. Juni 2024

HPI Hasso-Plattner-Institut

In diesem von bedeutenden politischen Wahlen geprägten Jahr spielen Cybersicherheit und der Kampf gegen Desinformation eine besondere Rolle. Wie schützen wir uns vor diesem Hintergrund gegen Cyberangriffe aus dem Ausland? Darum geht es auf der 10. Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit am Hasso-Plattner-Institut (HPI). Am 19. und 20. Juni diskutieren die Spitzen der wichtigsten deutschen Sicherheitsbehörden mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über die aktuelle Cybersicherheitslage in Deutschland sowie über kommende Herausforderungen.

Vermehrte Cyberangriffe auf Deutschland haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten und insbesondere die kritische Infrastruktur zu schützen.

Das Feld der Cybersicherheit unterliegt dabei einem fortwährenden Wandel und erfordert stetige Wachsamkeit und Innovation. Neben der anhaltenden Bedrohung durch Ransomware-Angriffe lenkt der aktuelle Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland die Aufmerksamkeit auch auf die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Neben ihren vielfältigen Möglichkeiten birgt diese Technologie auch eine Reihe von potenziellen neuen Gefahren.

Wie sich die Chancen und Risiken von KI für das Feld der Cybersicherheit darstellen und wie wir diesen Herausforderungen souverän begegnen können, wird ein Fokusthema der Konferenz sein.

WAS: Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit

WANN: vom 19. bis 20. Juni 2024, Beginn 9.00 Uhr

WO: Hörsaalgebäude, Hasso-Plattner-Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3 in 14482 Potsdam

Mit:

Dr. Markus Richter , Bundesministerium des Innern und für Heimat, Staatssekretär und "Bundes-CIO"

, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Staatssekretär und "Bundes-CIO" Claudia Plattner , Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik

, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Holger Münch , Präsident des Bundeskriminalamts

, Präsident des Bundeskriminalamts Dr. Bruno Kahl , Präsident des Bundesnachrichtendienst

, Präsident des Bundesnachrichtendienst Wilfried Karl , Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich

, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich Sinan Selen , Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Generalmajor Jürgen Setzer , Bundeswehr, Stellvertreter Kommando CIR und CISO der Bundeswehr

, Bundeswehr, Stellvertreter Kommando CIR und CISO der Bundeswehr Dr. Benjamin Grimm , Staatssekretär in der Staatskanzlei Brandenburg

, Staatssekretär in der Staatskanzlei Brandenburg Rainer Rudolph , Stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

, Stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Arlene Bühler , CIO, DB Cargo

, CIO, DB Cargo Dr. Philipp Trinius, SVP Cyber Defense & Cloud Services, Deutsche Telekom

Die Agenda der Konferenz und detaillierte Informationen finden Sie unter: https://www.potsdamer-sicherheitskonferenz.de

