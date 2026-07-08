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Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Hochwasser-Check 2026: Deutsche Umwelthilfe zeigt am stärksten betroffene Landkreise

Berlin (ots)

Welche Landkreise in Deutschland haben das größte Hochwasser-Risiko? Wo wären die meisten Menschen von einem Jahrhunderthochwasser betroffen? Und was müssen die Regionen tun, um die Hochwasser-Gefahr für die Menschen zu reduzieren?

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal veröffentlicht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) neue Daten zum Hochwasser-Risiko in Deutschland. Erstmals gibt es damit Zahlen für Landkreise und kreisfreie Städte zum Ausmaß der von einem statistisch hundertjährigen Hochwasser potentiell betroffenen Menschen. Grundlage sind eigene Berechnungen und Visualisierungen auf Basis aktueller Daten des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung.

Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in einer digitalen Pressekonferenz vor. Wir bitten um Anmeldung. Für Vorab-Informationen und Interviews wenden Sie sich gern ebenfalls an den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

  • Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer
  • Sabrina Schulz, Stellvertretende Bereichsleiterin Naturschutz

Datum:

Montag, 13. Juli 2026 um 10.30 Uhr

Zugangsdaten:

https://l.duh.de/pk260713

Pressekontakt:

DUH-Newsroom:

030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

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